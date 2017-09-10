"Alija" dizisi izleyicileri tarihte yolculuğa çıkaracak

SARAYBOSNA (AA) - EMRE BAŞTUĞ - Çekimleri Bosna Hersek'te devam eden ve ülkenin ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in hayatını konu alan "Alija" dizisi, izleyicileri adeta tarihte yolculuğa çıkaracak.

"Bilge Kral" İzetbegoviç'in yaşamını 6 bölümlük mini diziyle TRT ekranlarına taşıyacak proje, çekimlerin yapıldığı tarihi mekanlar, dönemin modasına uygun kostümler ve otantik dekorlarla izleyicileri adeta geçmişe götürüyor.

İkinci bölüm çekimlerinin yapıldığı Saraybosna'nın en önemli sembollerinden Vijecnica Kütüphanesi'nin tarihi dokusu da diziye görsel bir zenginlik katıyor. Kütüphanenin bir bölümünde çekilen ve duruşma sahnesinin canlandırıldığı mekan, doğal yapısıyla dikkat çekiyor.

Dizide Aliya'yı canlandıran oyuncu Yurdaer Okur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu projenin Bosna Hersek'te çekiliyor olmasının ekip için büyük bir şans olduğunu belirterek, "Zaten atmosferler, filmleri film yapan şeylerdir." dedi.

Bosna Hersek'in kendi atmosferinde ve doğasında bir yer olduğunu söyleyen Okur, sokakların ve mekanların da dili ve ruhu olduğunu, bu ruhla birlikte ortaya çok iyi bir proje çıktığını ifade etti.

Okur, diziye hazırlanmaya Aliya'nın Türkçeye çevrilmiş kitaplarını okuyarak başladığını aktararak, "Kitapların dışında var olan belgesel görüntülerini seyrettim. Bol bol fotoğraflarına baktım. Ailesiyle, kızıyla konuştum. Bosna Hersek'teki Yaşam Tüneli'ne gittim. Var olan yerleri gezdim. Buranın ruhunu solumaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

Aliya'nın son dönemde yaşamış en önemli düşünürlerden biri olduğunu vurgulayan Okur, Aliya'nın büyük bir davanın en önemli adamlarından biri ve birçok lidere ders verecek nitelikte sözleri olduğunu kaydetti.

Okur, bu projedeki en büyük amaçlarından birinin de merhum Aliya'ya layık bir performans sergilemek olduğunu belirterek, böyle bir lideri canlandırmanın büyük bir şans olduğunu ve bu anlamda karakterin hakkını vermeyi umduğunu dile getirdi.

Diziden sonra Aliya'ya ilginin de artacağını düşündüğüne dikkati çeken Okur, "Özellikle var olan, çevrilen kitaplarının talep göreceğini düşünüyorum. Görmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü dizi, onu bir yere kadar anlamamıza neden olabilir. Onu daha çok anlamak için yazdığı kitapların da okunması gerekiyor. "dedi.

- "Onlarca yıl sonra dahi izlenecek"

Dizinin Boşnak yönetmeni Ahmed İmamovic de "Alija" projesinin çok büyük ve güzel bir proje olduğuna işaret ederek, çekim sürecinin de iyi bir atmosferde devam ettiğini aktardı.

Tüm ana karakterlerin Türkiye'den gelen oyunculardan oluştuğunu dile getiren İmamovic, dizide çok profesyonel aktörlerle çalıştığı için kendisini şanslı hissettiğini söyledi.

İmamovic, oyuncuların bu işe kendilerini verdiğini ve hazırlık sürecinde Aliya İzetbegoviç'in hayatına dair çok ciddi bir çalışma yaptıklarını belirterek, dizinin onlarca yıl sonra dahi izleneceğine inandığını sözlerine ekledi.

- "Aliya'nın razı olmasını ümit ediyorum"

Dizinin senaristi Ahmet Tezcan ise kendisine diziyle ilgili ilk teklif yapıldığında senaryonun hakkını verememe endişesinden dolayı heyecanlanıp korktuğunu belirterek, ilk bölümün yapımcı, İzetbegoviç ailesi, TRT ve yönetmen tarafından beğenildiğinde ise rahatladığını dile getirdi.

Herkesin bir Aliya'sı olduğunu vurgulayan Tezcan, "Türklerin, Boşnakların, yapımcının, TRT'nin, yönetmenin, rahmetli Aliya'nın çocuklarının bir Aliya'sı var. Bir de benim Aliya'm var. Bunlara bir de yapım şartlarının belirleyeceği Aliya'yı ekleyin. İşte bütün bunların içinde gerçek Aliya'ya yaklaşmaya çalıştık. Ortaya çıkacak olandan, gerçek Aliya'nın razı olmasını ümit ediyorum. Tek duam bu." şeklinde konuştu.

TRT'de her bölümü 90 dakika olacak şeklinde yayınlanacak "Alija" dizisinin aralık ayında ekranlarda olması planlanıyor.

- Aliya İzetbegoviç kimdir?

Bosna Hersek'in Bosanski Samac şehrinde 8 Ağustos 1925'te doğan Aliya İzetbegoviç, İkinci Dünya Savaşı boyunca faşist, sonrasında ise komünist ideoloji ve uygulamalara karşı çıkarak, Mladi Müslümani (Genç Müslümanlar) isimli, kolej ve üniversite öğrencilerinden oluşan ve Bosnalı Müslümanları İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanan soykırımdan kurtarma amacını taşıyan teşkilatın içerisinde yer aldı.

Halkı için verdiği mücadele sırasında tutuklanan ve hapis hayatını zor koşullarda sürdüren İzetbegoviç, 1988 yılının sonunda Yugoslavya hükümetinin "sözlü muhalefet sebebiyle cezalandırılanlara tanınan affından" yararlanarak serbest kaldı.

Siyasi hayatta bugün de yer alan Demokratik Eylem Partisi'ni (SDA) 27 Mart 1990'da kuran İzetbegoviç, Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşta Boşnak halkına önderlik etti.

Bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı olan İzetbegoviç, 2000 yılında sağlık sorunları nedeniyle görevini bıraktı. İzetbegoviç, 19 Ekim 2003'te vefat etti.