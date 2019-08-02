Alim Karaca: Organik tarım geleceğimizdir

Projenin yürütülmesine öncülük eden isimlerden Ebru Oğuzhan Yeter, Fethiye Ata Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı İbrahim Baltalı ve yazar Banu Avar Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya nezaket ziyaretinde bulundular.



Yaklaşık 35 yıllık Bahriye Üçok Parkı’nın yenilenmesiyle birlikte Ata Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne organik ürün satış noktası verilmesinin ele alındığı ziyarette, organik tarımın Fethiye’ye katkısı da görüşüldü.



Tohum takası şeklinde başlayan proje, organik tarıma dönüştürülmesi ve yaygınlaştırılmasıyla devam etmektedir.



Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca tohum takası ve organik tarım konusunun önemine dikkat çekerek, “Organik tarımı ve ata tohumları önemsiyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi bunun için tohum bankası kurdu. Yaklaşık 800 civarında tohum koruma altına alındı. Geleceğimiz ata tohumlarında bunu göz ardı edemeyiz. Fethiye Cumhuriyet Kadınları Derneği de bu anlamda önemli işler başardılar. Fethiye Belediyesi olarak bizlerde seçim döneminde alım garantili ürünler için çiftçilerimize söz verdik. Organik olarak üretilen ürünler, projesi hazırlanan ve çok yakında çalışmalarına başlayacağımız Bahri Üçok Parkı içinde satış noktasında halka ulaştırılacak. Cumhuriyet Kadınları Derneğimize ve projenin yürütülmesini sağlayan ekibe teşekkürlerimizi sunuyorum. Organik tarım her anlamda geleceğimizdir. Sağlık açısından da çok önemli” dedi.



Ziyarete katılan Yazar Banu Avar ise projenin heyecan verici olduğunu belirterek, “Fethiye Cumhuriyet Kadınları Derneği ile sürekli olarak iç içeyiz. Organik tarım, tohum takası ve buna benzer projelerinde her zaman destekçisi oluyoruz. Organik ürün satış noktasının oluşturulması konusunda Fethiye Belediyesi’ne ve Başkan Alim Karaca’ya teşekkür ediyoruz. Hibrit tohum yerine ata tohumları, yerli tohumlar kullanalım, üreticilerimizi destekleyelim.”dedi.



Fethiye yerel tohum sorumlusu Ebru Oğuzhan Yeter ise satış noktasının üreticilerde heyecan yarattığını, organik tarımı özendirecek bir davranış olduğunu dile getirdi.



