Alim Karaca, şükür yemeğinde vatandaşlarla buluştu

İncealiler mevkiinde İmece usulü gerçekleştirilen yemek için 18 küçükbaş hayvan kesilirken, yaklaşık 5 bin kişilik yemek dağıtıldı.



Yemek için Fethiye’den yoğun katılım olduğu gözlenirken, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Yediden yetmiş herkesin ilgi gösterdiği Karaca fotoğraf isteklerini karşılıksız bırakmadı.



İmece usulü yapılan şükür yemeğinin gerçekleştirilmesine destek verenlere teşekkür eden Karaca; “her hasat dönemi şükür yemeği yapılarak bu geleneğin gelecek nesillere taşınması, birlik, beraberlik ve kaynaşmanın artmasına vesile olması açısından önemlidir. İmece usulü ile yapılan şükür yemeğinin manevi anlamdaki hazzının yanı sıra vatandaşlarımızın da destek vermesinden mutlu olduk.”dedi.



Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca vatandaşlarla sohbet ederek, “halkla iç içe olmaktan her zaman mutlu olduğunu da dile getirdi.



