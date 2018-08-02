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"Alınan bu yaptırım kararı kabul edilemez nitelikte"

- TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik: - "ABD hükümetinin, iki ülke arasında yaşanan son diplomatik sorun karşısında almış olduğu yaptırım kararı, söz konusu stratejik müttefikliğin doğasına aykırıdır ve iki ülke arasındaki ilişkilerin onarılamaz seviyede bozulması tehlikesini doğurmuştur. Alınan bu yaptırım kararının kabul edilemez nitelikte olduğunun bilinmesini isteriz"

İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, "ABD hükümetinin, iki ülke arasında yaşanan son diplomatik sorun karşısında almış olduğu yaptırım kararı, söz konusu stratejik müttefikliğin doğasına aykırıdır ve iki ülke arasındaki ilişkilerin onarılamaz seviyede bozulması tehlikesini doğurmuştur. Alınan bu yaptırım kararının kabul edilemez nitelikte olduğunun bilinmesini isteriz." ifadelerini kullandı.

Bilecik, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ile ABD arasında 90 yıllık birikime dayanan ikili ilişkilerin karşılıklı kültürel ve ekonomik temasların etkisiyle güçlendiğini, zamanla ortak Batı değerlerine ve jeo-stratejik temellere dayanan bir müttefikliğe dönüştüğünü aktardı.

Bilecik, şunları kaydetti:

"İki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi boyunca değişmeyen en önemli unsursa stratejik müttefikliğin bir gereği olarak diplomatik ve kültürel diyalog yoluyla ortak sorunların çözülmesi ve aklıselimin her kırılma riski anında galip gelmesi olmuştur. ABD hükümetinin, iki ülke arasında yaşanan son diplomatik sorun karşısında almış olduğu yaptırım kararı, söz konusu stratejik müttefikliğin doğasına aykırıdır ve iki ülke arasındaki ilişkilerin onarılamaz seviyede bozulması tehlikesini doğurmuştur. Alınan bu yaptırım kararının kabul edilemez nitelikte olduğunun bilinmesini isteriz."

Bilecik, TÜSİAD olarak, Türkiye ve ABD arasındaki ikili ilişkilerin diyaloğu ve diplomatik teamülleri temel alan yapıcı bir yaklaşım çerçevesinde onarılmasını temenni ettiklerini vurguladı.

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