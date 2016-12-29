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Alışveriş festivalinde sığınmacılar için yardım

- Kadın girişimcilere evsahipliği yapan Zeruj Alışveriş Festivali'nde, Kilis'te yaşayan ve çoğunluğu Halepli sığınmacılardan oluşan 130 bin Suriyeli için kıyafet ve bebek maması bağışı yapılabiliyor - Festival alanına kurulan "döviz bozdurma ofisi"nde döviz bozduranlar, yüzde 10'luk indirim çeki kazanıyor

Alışveriş festivalinde sığınmacılar için yardım

İSTANBUL (AA) - Kadın girişimcilere evsahipliği yapan Zeruj Alışveriş Festivali'nde, Kilis'teki sığınmacılar için yardım toplanıyor.

Birçok markayı bir araya getiren ve perakende alışveriş imkanı sunan 11. Zeruj Alışveriş Festivali başladı.

Giyim, aksesuar, ayakkabı-çantadan oluşan ürünlerin tüketiciyle buluştuğu festival, 1 Ocak 2017'ye kadar İstanbul Fuar Merkezi'nde gezilebilecek.

Festival Koordinatörü Ferit Burhan, yaptığı açıklamada, 130 markanın yer aldığı festivale 80 binin üzerinde katılımcı beklediklerini kaydetti.

Yılın 4'üncü festivalini gerçekleştirdiklerini dile getiren Burhan, "Piyasada ekonomik anlamda bir daralma var ama yine de muhafazakar camiadaki markalara açlık hala devam ediyor." dedi.

- Döviz bozduranlara indirim çeki

Festival kapsamında Kilis Belediyesi işbirliğiyle "Bir Mama Bir Umut" sloganıyla yardım projesi hayata geçiriliyor. Festival alanında 4 gün boyunca duracak tır ile Kilis'te yaşayan ve çoğunluğu Halepli sığınmacılardan oluşan 130 bin Suriyeliye mama ve kıyafet bağışı yapılabiliyor.

Ziyaretçiler, festival alanındaki bankodan battaniye satın alarak veya getirdikleri ürünlerle yardımda bulunabiliyor.

Bu arada festival alanına "döviz bozdurma ofisi" kuruldu. Dövizlerini burada bozduran ziyaretçilere fuardaki alışverişlerinde kullanacakları yüzde 10’luk indirim çeki hediye ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
HalepYardımZeruj Alışveriş Festivali
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