Alışveriş merkezinde yangın

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta bir alışveriş merkezinin 4. katında tadilat sırasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Ortaköy Mahallesi Ambarlıdere Sokak'ta 5 katlı alışveriş merkezinin 4. katındaki bir dükkanda tadilat çalışmaları sırasında kaynak yapılırken çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu.
Binayı duman kaplaması üzerine özel güvenlik görevlileri, vatandaşları ve iş yerlerindeki çalışanları tahliye etti.
Olay yerine Beşiktaş, Seyrantepe, İstinye ve Beyoğlu'ndan itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangını kontrol altına alan itfaiye ekiplerinin dumanı tahliye çalışması devam ediyor.