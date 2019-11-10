Alışverişini Kolaylaştıran Tupturuncu Kampanya

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Tupturuncu kampanyası ile teknoloji alışverişinde fırsatlar sunmaya devam ediyor. Televizyondan akıllı telefona, notebooktan küçük ev aletlerine kadar birçok farklı teknoloji ürünündeki indirim kampanyası, 8-11 Kasım tarihlerinde tüm Teknosa mağazalarında ve teknosa.com’da geçerli olacak.

Seçili akıllı telefonlarda yüzde 20’yi aşan indirimler sunan kampanyada, Samsung M10 999 TL’den, son zamanların yükselen markası Redmi Note 7 3/32Gb ise 550 TL’lik indirimle 1.749 TL’den satışa çıkıyor.

Teknosa’nın Tupturuncu kampanyasında, kışa girerken ev keyfine keyif katacak televizyonlar da ön plana çıkıyor. Philips 3 taraflı Ambilight 4K UHD Smart TV 3.799 TL’lik özel fiyatı ve 1 yıllık ek garanti hediyesiyle sunulurken, Grundig FHD Smart 4.0+ LED TV’ye ise 1.999 TL’den sahip olunabiliyor.

Teknoloji hep yanımda olsun diyenler için seçili notebooklarda da yüzde 20’ye varan indirim var. Lenovo Ideapad notebook 850 TL’lik indirimle 3.299 TL’den, Acer Swift 3 Notebook ise 650 TL’lik indirimle 3.499 TL’den tüketicilerle buluşuyor. Notebook satın alanlar, aynı zamanda Reeder M7S Tablet’e de 49 TL’den sahip olma imkanı yakalayacak.

11 Kasım’a kadar geçerli olacak Tupturuncu kampanya, ev işlerini kolaylaştıran teknolojilerde de avantajlar sunuyor. Seçili elektrik süpürgelerinde yüzde 30’u aşan indirimler uygulanıyor. Dyson V7 Şarjlı Kablosuz Süpürge 1000 TL’lik indirimle 1.999 TL’den, Philips Power Pro City Torbasız Süpürge ise 350 TL’lik indirimle 699 TL’den satın alınabiliyor. Kırışıkların düşmanı Philips Buhar Kazanlı Ütü ise yüzde 30 oranında indirimle 1.199 TL’ye tüketicileri bekliyor. Kampanya kapsamında Garanti Bonus karta peşin fiyatına 12 aya varan taksit ve ING Teknokredi ile 60 aya varan vadelerle kredi fırsatı da sunuluyor.

Ayrıca 11 Kasım Bekarlar Günü nedeniyle 8-11 Kasım tarihleri arasında webe özel kampanyalar da gerçekleştirilecek.