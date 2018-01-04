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Alkol kök hücrelerinde kalıcı genetik hasara yol açıyor

ANKARA (AA) - Alkolün, vücudun kök hücre rezervinde geri dönüşü olmayan genetik hasara yol açtığı belirlendi. İngiliz araştırmacılar, genetik değişime uğratılmış fareler üzerinde yaptıkları çalışmada, alkolün, hücrelerdeki DNA'yı...

Alkol kök hücrelerinde kalıcı genetik hasara yol açıyor

ANKARA (AA) - Alkolün, vücudun kök hücre rezervinde geri dönüşü olmayan genetik hasara yol açtığı belirlendi.

İngiliz araştırmacılar, genetik değişime uğratılmış fareler üzerinde yaptıkları çalışmada, alkolün, hücrelerdeki DNA'yı bozarak kansere neden olduğunu ortaya çıkardı.

Cambridge Moleküler Biyoloji Laboratuvarı'ndan Prof. Dr. Ketan Patel, araştırmalarının alkol metabolitinin doku oluşturan tüm önemli kök hücrelerde DNA hasarına neden olduğunu gösteren güçlü bir kanıt sağladığını belirtti.

Alkolün vücutta yakımı sırasında oluşan asetaldehitin hücrelerdeki DNA'ya zarar verebilen bir toksin olduğunu ortaya koyan önceki çalışmaları temel alan araştırma, doğal savunma mekanizmaları tarafından etkisiz hale getirilmemesi durumunda asetaldehitin DNA'yı parçalayarak kalıcı hasara yol açtığını tespit etti.

Laboratuvarda yapılan deneylerde söz konusu doğal savunma mekanizmalarına sahip olmayan farelere 10 gün boyunca verilen sulandırılmış alkolün, yeni kan hücreleri üretimini tamamen engellediği gözlemlendi. Bu farelerin kök hücreleri incelendiğinde hücrelerdeki DNA'nın artık işlev göremeyecek derecede hasara uğradığı görüldü.

Çalışma, "Nature" dergisinde yayımlandı.


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Anahtar Kelimeler:
AlkolKök Hücre
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