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Alkollü sürücü aydınlatma direğine çarptı

- Konya'da kullandığı otomobille aydınlatma direğine çarpan alkollü sürücü yaralandı

Alkollü sürücü aydınlatma direğine çarptı

KONYA (AA) - Konya'da otomobiliyle yadınlatma direğine çarpan alkollü sürücü yaralandı.

Kazım Şen (67) idaresindeki 70 FH 187 plakalı otomobil, merkez Karatay ilçesi Adana çevre yolunda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Yaralanan Şen, araç içinden çevredekilerin yardımıyla çıkartıldı.

Ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Şen'in 2,72 promil alkollü olduğu belirlendi.

Aydınlatma direğinin yola devrilmesi nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Trafik ekiplerinin incelemelerinin ardından aydınlatma direği ve otomobil kaza yerinden kaldırıldı, trafik akışı yeniden normale döndü.

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