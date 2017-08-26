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Alkollü sürücü kaldırımda bekleyen yayalara çarptı

- Çankırı'da alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü, kaldırımda servis bekleyen 2 kişiye çarptı

Alkollü sürücü kaldırımda bekleyen yayalara çarptı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da, alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü, işe gitmek için kaldırımda servis bekleyen 2 kişiye çarparak yaralanmalarına neden oldu.

Nurettin G, 18 AT 616 plakalı aracıyla Şehit Uğur Hiçyılmaz Caddesi üzerinde seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybederek, kaldırımda işe gitmek için servis bekleyen infaz koruma memurları İsmail U. ve Önder A'ya çarptı.

Vücutlarında kırıklar oluşan İsmail U. ve Önder A, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan Nurettin G'nin alkollü olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Alkollü SürücüçankırıTrafik Kazası
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