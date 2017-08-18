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Alkollü tır sürücüsü yol ortasında uyuyakaldı

- Konya'da yol ortasında uyuyakalan tır sürücüsü, polis ve çevredeki vatandaşlarca güçlükle uyandırıldı - Uyandıktan sonra çalışmayan tırı sürmeye çalışan, alkolmetreye üflemeyi kabul etmeyen sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu

Alkollü tır sürücüsü yol ortasında uyuyakaldı

KONYA (AA) - Konya'da yol ortasında uyuyakalan ve güçlükle uyandırılan alkollü tır sürücüsünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu ve 2 bin 507 lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, 21 FB 154 plakalı tır, merkez Karatay ilçesi Piri Esat Caddesi'nde yol ortasında çalışır vaziyette durdu.

Sürücü Serdar Savaş'ın, direksiyon başında uyuduğunu gören vatandaşlar polisi aradı.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, tırın motorunu durdurup anahtarı aldı ve Savaş'ı uyandırmak için çaba harcadı.

Bir süre sonra uyanan sürücü, çalışmayan tırı sürmeye çalıştı.

Polisin ısrarına rağmen sürücü koltuğundan inmeyen Savaş, çevredekilerin yardımıyla yan koltuğa alındı ve araç yoldan kaldırıldı.

Karatay Belediyesi Otobüs terminaline götürülen tırdan indiğinde güçlükle ayakta durabilen Serdar Savaş, polisin ısrarına rağmen sürücü belgesi ve kimliğini vermedi.

Bir süre sonra ikna olup ehliyetini polise teslim eden Savaş, bu kez alkolmetreye üflememekte ısrar etti.

Polisin, alkolünün ölçülememesi durumunda ehliyetine 6 ay yerine 2 yıl el konulacağı yönündeki uyarıları üzerine Savaş, "5 yıl, 10 yıl, istersen 50 yıl el koy" diye karşılık verdi.

Bunun üzerine Savaş'a 2 bin 507 lira para cezası yazıldı ve ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

Trafikten men edilen tır ise polis ekiplerince otoparka götürüldü.

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