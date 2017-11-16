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Allianz Motto Müzik bininci videosunu takipçi yorumlarına ayırdı

İSTANBUL (AA) - Allianz Türkiye'nin iletişim platformu Allianz Motto Müzik, yeni yayın dönemi öncesinde bininci videosunu takipçi yorumlarına ayırdı.Allianz Türkiye açıklamasına göre, dijital mecralardan 300 binden fazla takipçisi ile...

Allianz Motto Müzik bininci videosunu takipçi yorumlarına ayırdı

İSTANBUL (AA) - Allianz Türkiye'nin iletişim platformu Allianz Motto Müzik, yeni yayın dönemi öncesinde bininci videosunu takipçi yorumlarına ayırdı.

Allianz Türkiye açıklamasına göre, dijital mecralardan 300 binden fazla takipçisi ile iki yıldır büyüyen ve gelişen Allianz Motto Müzik'in programcıları, yeni yayın dönemi öncesinde bininci videosunda takipçi yorumlarını değerlendirdi.

Müzikli söyleşilerin, enstrüman ve ses teknolojileri üzerine eğitimlerin, dünyadan ve Türkiye'den en güncel müzik haberlerinin yer bulduğu müzik, muhabbet ve eğlence kanalı Allianz Motto Müzik, ilk videosunu 1 Mart 2015'te yayınlamıştı.

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Allianz Motto MüzikAllianz Türkiye
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