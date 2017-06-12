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Allianz Motto Müzik yeni kimliğiyle yaza hazır

- Allianz Türkiye'nin gençlik iletişim platformu Allianz Motto Müzik, daha fazla eğlence ve daha fazla muhabbet sunmaya devam edecek - Platform dijital iletişim kanalları YouTube, Facebook, Twitter ve Instagram’da da kısa sürede organik olarak yaklaşık 300 bine yakın aboneye, üniversite etkinliklerinde ise 6 binden fazla öğrenciye ulaştı

Allianz Motto Müzik yeni kimliğiyle yaza hazır

İSTANBUL (AA) - Allianz Türkiye'nin iletişim platformu Allianz Motto Müzik, hedef kitleye uygun olarak canlı ve enerjik görsellerle bütünleşti. Gençlerin televizyonda izleyemediği alternatif içeriklerin üretildiği mecra yeni dönemde daha fazla müzik, daha fazla eğlence ve daha fazla muhabbet sunmaya devam edecek.

Allianz Türkiye açıklamasına göre, herkese açık, ücretsiz ve Türkçe içeriğiyle farklılaşan, YouTube’a özel içerik üreten Allianz Motto Müzik, bugüne kadar 400’den fazla ünlü konuğu ağırladı, 850 video üretti ve 75 milyon dakikayı aşkın izleme oranı yakaladı. Dijital iletişim kanalları YouTube, Facebook, Twitter ve Instagram’da da kısa sürede organik olarak yaklaşık 300 bine yakın aboneye, üniversite etkinliklerinde ise 6 binden fazla öğrenciye ulaştı.

Allianz Motto Müzik’te ayrıca, müzik dünyasının popüler isimleri arasında yer alan Nurkan Renda gitar, Onur Akça davul ve Mehmet Akatay perküsyon dersleriyle, Unis Academy’den Cenk Unis ve Aslı Köse de "Nasıl DJ Olurum?" programıyla meraklısına eşsiz bilgiler aktarmayı sürdürecek.

Online izleme alışkanlıklarının arttığı, internete özel dizilerin üretildiği günümüz dünyasında, gençlerin dilinden anlayan, samimiyetini ve sıcaklığını kaybetmeyen, sorulara yanıt alınabilen, alternatif ve güncel müzik, kültür-sanat ve eğlence içerikleri Allianz Motto Müzik’te yine reklamlarla bölünmeden sunulacak.

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Allianz Motto MüzikAllianz Türkiye
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