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Allianz Türkiye Akademi'ye "The Best" ödülü

- Allianz Türkiye Akademi, çalışan eğitimleri ve performans geliştirme alanında en güvenilir global otorite olan Association for Talent Development (ATD) BEST Awards'da "The Best (En İyi)" ödülüne layık görüldü - Allianz Türkiye Akademi, "ATD The Best"i kazanarak sektörde bir ilke imza atarken, Türkiye ve dünyadaki en büyük kurumsal akademilerin de arasına girdi

Allianz Türkiye Akademi'ye
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İSTANBUL (AA) - Allianz Türkiye Akademi, çalışan eğitimleri ve performans geliştirme alanında en güvenilir global otorite olan Amerika merkezli Association for Talent Development (ATD) BEST Awards’da "The Best (En İyi)" ödülüne layık görüldü.

Allianz Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, 2015 yılında hayata geçirilen ve kurulduğu günden bu yana sürekli öğrenme kültürünün oluşturulması, yaygınlaştırılması ve kurumsal bilgi birikiminin sürdürülebilir olması vizyonuyla çalışan Allianz Türkiye Akademi, eğitim ve gelişim alanının en saygın ödüllerinden biri olarak kabul edilen ve bu yıl 16’ncısı düzenlenen ATD BEST Awards 2018’de "The Best" ödülüne layık görülerek sektörde bir ilke imza attı.

Allianz Türkiye Akademi, kurum stratejileri ve hedefleri doğrultusunda çalışanların ve iş ortaklarının performansını ileriye taşıyacak her türlü gelişim ihtiyacını belirleyerek gelişim faaliyetlerini yürütüyor.


- Kişisel ve mesleki eğitime katkıda bulunuyor

"The Best" ödülüyle Türkiye ve dünyadaki en büyük kurumsal akademilerin arasına giren Allianz Türkiye Akademi, bireysel gelişim eğitimlerinin yanı sıra pazarlama, finans, teknik işler gibi fonksiyonlara özel tasarlanan eğitim programları ve liderlik gelişim programlarıyla çalışanlarının yanı sıra Allianz acentelerinin ve anlaşmalı kurumlarının da kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunuyor. Ayrıca, üniversitelerde Allianz Türkiye Akademi markalı dersler açarak geleceğin sigortacılarının yetiştirilmesi konusunda destek veriyor.

2017 yılında sınıfı içi programlarıyla 12 bin 35, dijital programlarıyla 7 bin 338 kişiye ulaşan Allianz Türkiye Akademi, geliştirdiği Takım & İş Birliği & Muhabbet (TİM) Buluşmaları gelişim programıyla da 2017 yılında Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği (TEGEP) tarafından "En İyi Eğitim & Gelişim Programı" ödülüne layık görülmüştü.

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