Allianz Türkiye Akademi'ye "The Best" ödülü - Allianz Türkiye Akademi, çalışan eğitimleri ve performans geliştirme alanında en güvenilir global otorite olan Association for Talent Development (ATD) BEST Awards'da "The Best (En İyi)" ödülüne layık görüldü - Allianz Türkiye Akademi, "ATD The Best"i kazanarak sektörde bir ilke imza atarken, Türkiye ve dünyadaki en büyük kurumsal akademilerin de arasına girdi

06 Kasım 2018 Salı 10:45