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Allianz Türkiye'de yeni CMO Onur Kırcı oldu

-1 Kasım 2018 itibarıyla Sağlık Genel Müdür Yardımcılığı ve İcra Kurulu Üyeliği'ne atanan Okan Özdemir'den boşalan CMO pozisyonuna Onur Kırcı atandı

Allianz Türkiye'de yeni CMO Onur Kırcı oldu
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İSTANBUL (AA) - Allianz Türkiye'de pazarlama ve dijital sigortaların sorumluluğunu Onur Kırcı üstlendi.

Allinaz açıklamasına göre, sigorta ve finans kuruluşu Allianz Türkiye’de çevik dönemin atamaları devam ediyor.

1 Kasım 2018 itibarıyla Sağlık Genel Müdür Yardımcılığı ve İcra Kurulu Üyeliği’ne atanan Okan Özdemir’den boşalan CMO pozisyonuna Onur Kırcı getirildi.

Onur Kırcı, çevik çalışma modeli çerçevesinde oluşturulan Dijital Sigortalar Takımı’nın da başına geçerek Pazarlama ve Dijital Sigortalar Direktörlüğü ile İcra Kurulu Üyeliği görevini üstlendi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olan Onur Kırcı, yüksek lisansını Marmara Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladı. Çalışma hayatına 2002 yılında Citibank’ta müşteri temsilcisi olarak başlayan Kırcı, Allianz Türkiye ailesine 2003 yılında katıldı.

Kırcı, Allianz Türkiye bünyesinde acente temsilcisi, bölge müdürü, acente koordinasyon müdürü, kanal yönetimi grup başkanı gibi çeşitli pozisyonlarda çalıştı. Kırcı, son olarak kanal yönetimi, iş ve strateji geliştirme direktörü olarak görev yaptı.

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