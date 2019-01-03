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Allianz Türkiye'nin yeni yönetimi göreve başladı

- Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanlığına Tolga Gürkan, Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcılığına ise Arif Aytekin geldi

Allianz Türkiye'nin yeni yönetimi göreve başladı
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İSTANBUL (AA) - Allianz Türkiye'nin İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan olurken, şirketin İcra Kurulu Başkan Yardımcılığını ise Arif Aytekin üstlendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye sigorta sektörünün lideri ve öncü finans kuruluşu Allianz Türkiye’nin liderlik koltuğunda devir teslim tamamlandı.

Aylin Somersan Coqui’nin Allianz Grubu İnsan Kaynakları Başkanı olarak görevlendirilmesinin ardından İcra Kurulu Başkanı koltuğuna 1 Ocak itibarıyla Tolga Gürkan geçti. Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı görevini ise Arif Aytekin üstlendi.


- Tolga Gürkan hakkında


1972 İstanbul doğumlu olan Tolga Gürkan, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisansını Penn State Üniversitesi’nde tamamladı. 1995-1997 yılları arasında Ford Otosan’da Uzman, 1999-2007 yılları arasında Booz Allen Hamilton’da Proje Müdürü olarak çalışan Gürkan, Allianz Türkiye bünyesine 2007 yılında Program Yönetimi Direktörü olarak katıldı.

Nisan 2010’dan bu yana Allianz Sigorta AŞ ile Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ’de İcra Kurulu Başkan Vekili ve Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Gürkan, bu görevlerine ek olarak Ocak 2015’te Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı, Ocak 2016’da ise Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ Yönetim Kurulu Üyesi rollerini üstlendi.

Tolga Gürkan, 1 Ocak 2019’dan itibaren Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı olarak, Allianz Sigorta AŞ, Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ ile Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ İcra Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütüyor.


- Arif Aytekin hakkında


1971 Ankara doğumlu olan Arif Aytekin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra 1995 yılında kariyerine başladı. 1995-1997 yılları arasında Zeytinoğlu Holding ve Enka Pazarlama’da Satış Temsilcisi, 1997-2000 yılları arasında Zeytinoğlu Holding’te Satış ve Pazarlama Müdürü, 2000-2005 yılları arasında Axa Sigorta AŞ’de Acente Satış Müdürü ve 2005-2008 yılları arasında Satış ve Pazarlama Grup Müdürü olarak çalışan Arif Aytekin, Allianz bünyesine 2008 yılında katıldı.

Allianz Sigorta AŞ’de Eylül 2008’de Satış ve Pazarlama Direktörü olarak göreve başlayan Arif Aytekin, Nisan 2010’da Allianz Sigorta AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, İcra Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü olarak görevlendirildi.

Allianz Sigorta AŞ’yi temsilen Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi AŞ Yönetim Kurulu Üyesi de olan Arif Aytekin, 1 Ocak 2019 itibarıyla bu görevlerinin yanı sıra Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak, Allianz Sigorta AŞ, Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ ile Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi.


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Anahtar Kelimeler:
AllianzArif AytekinTolga Gürkan
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