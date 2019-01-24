Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi Bursa food istanbul Cemalettin Sarar
En taze kahveyi yaptı
En taze kahveyi yaptı
Davos'ta güvenlik
Davos'ta güvenlik
Siber güvenlik şart
Siber güvenlik şart
Davos başladı
Davos başladı
Moda rüzgarı esti
Moda rüzgarı esti

Allianz Türkiye'ye yeni satış ve dağıtım kanalları genel müdür yardımcısı

- Allianz Türkiye'de Satış ve Dağıtım Kanalları Genel Müdür Yardımcılığı ve İcra Kurulu Üyeliği'ne Ertuğrul Yücesoy getirildi

Allianz Türkiye'ye yeni satış ve dağıtım kanalları genel müdür yardımcısı
banner17

İSTANBUL (AA) - Sigorta ve finans kuruluşu Allianz Türkiye’de Satış ve Dağıtım Kanalları Genel Müdür Yardımcısı Ertuğrul Yücenur oldu.

Allianz Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Allianz Türkiye, yeni döneme yeni yönetim yapısıyla giriş yaptı. Arif Aytekin’in 1 Ocak 2019’da Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı (Deputy CEO) olarak atanmasının ardından Ertuğrul Yücenur, Satış ve Dağıtım Kanalları Genel Müdür Yardımcısı ile İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya başladı.

Marmara Üniversitesi’nde İngilizce İktisat bölümünden mezun olan Ertuğrul Yücenur, çalışma yaşamına 1999 yılında bilgisayar sektöründe girişimci olarak başladı. Tribal Satış ve Pazarlama şirketinde müşteri yöneticisi olarak çalışan Yücenur, Allianz Türkiye ailesine 2004 yılında katıldı.

Allianz Türkiye bünyesinde Batı İstanbul ve Trakya Bölge Acente Satış Uzmanı, İstanbul Avrupa Yakası Bölge Müdürü, Otomotiv ve Banka Sigortacılığı Kanal Müdürü, Acenteler ve Direkt Satış Ofisleri Satış Grup Başkanı gibi çeşitli görevleri üstlenen Yücenur, son 2,5 yıldır Satış ve Dağıtım Kanalları Direktörü olarak görev yapıyordu.

Yücenur, halen European School of Management and Technology Berlin’de işletme alanında yüksek lisansına devam ediyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Allianz
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1