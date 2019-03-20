Allianz'dan Sanal Emeklilik Fonu Yarışması

İSTANBUL (AA) - Allianz ve Akıllı BES platformu iş birliğiyle geliştirilen "Allianz Sanal Emeklilik Fonu Yarışması" başlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sigorta sektörünün önde gelen şirketlerinden Allianz Türkiye, sigorta sektöründe bir ilki daha gerçekleştiriyor.

Allianz, Akıllı BES platformuyla birlikte geliştirdiği "Sanal Emeklilik Fonu Yarışması" ile tüm Türkiye’yi sanal ortamda bireysel emeklilik planı yapmaya davet ediyor. Bireysel emekliliğin önemini vurgulamayı ve birikim bilincini yükseltmeyi amaçlayan yarışmanın, katılımcıların finansal okuryazarlığını artırması da hedefleniyor.

Eğlenirken ödül kazanmaya davet eden "Allianz Sanal Emeklilik Fonu Yarışması", www.allianzyarisma.com platformunda düzenleniyor. Herkese açık olan yarışmada, www.allianzyarisma.com platformuna kayıt yaptıranlara bir çekiliş hakkı veriliyor.

Platformda yer alan sanal bireysel emeklilik planları için emeklilik fonlarını seçerek yatırım yapan ve pozitif getiri sağlayanlar, her yüzde 1 pozitif getiri için bir ek çekiliş hakkı daha kazanıyor. Başvuruların 17 Mayıs 2019'a kadar devam edeceği yarışma sonunda yapılacak çekilişte 4 yarışmacı, toplam 8 bin lira tutarındaki Setur seyahat çeklerinden kazanma fırsatı yakalıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Finans Genel Müdür Yardımcısı Ersin Pak, Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) yılda 6 kez fon değişim hakkı bulunsa da katılımcıların birçoğunun bu hakkını çeşitli nedenlerle kullanmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sistemden elde edilen faydanın artabilmesi için katılımcıların fon plan değişiklikleri ve fon plan dağılımları hakkında bilgi sahibi olmaları son derece önemli. Katılımcılar, sistemin işleyişi ve avantajları hakkında yeterli bilgi sahibi olmadıklarında, çekimser davranabilmekteler. Sektörde bir ilk olarak düzenlediğimiz yarışmayla, fonların işleyişi hakkında bilgi edinmek isteyenler için fırsat yaratmayı ve sistemin faydasını deneyimleterek birikim bilincini artırmayı hedefliyoruz."