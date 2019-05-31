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Alman 10 yıllık devlet tahvilleri faizi düşüşte rekor tazeledi

- Almanya’da 10 yıllık tahvillerin faizi eksi yüzde 0.213’ye ulaşarak, Temmuz 2016’da görülen rekor düşük seviyeyi geride bıraktı - Kamu borcu endişesi ile İtalya'nın 10 yıllık hazine tahvilleri faizi yüzde 2,649’dan yüzde 2,743’e yükseldi

Alman 10 yıllık devlet tahvilleri faizi düşüşte rekor tazeledi
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BERLİN (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika mallarına yönelik vergi artırımına gideceğini açıklamasından sonra, bugün Alman 10 yıllık devlet tahvillerinde getiri eksi yüzde 0.213 ile Temmuz 2016’da görülen rekor düşük seviyeyi geçti.

Dünyanın en güvenli varlıkları arasında sayılan Alman 10 yıllık devlet tahvillerinde getiri küresel ticaret gerginliğinin artacağına yönelik endişelerin ardından 3 baz puan azalarak, eksi 0,213'e geriledi. Brexit'in etkisiyle Alman 10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 2016'da 0,206'ya gerileyerek rekor düşük seviyeye inmişti.

Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika mallarına yönelik vergi artırımına gideceğini açıklamasının küresel ticaret gerginliğinin artıracağını hesaplarken, bunun da güvenli varlık talebini artırması bekleniyor.

Küresel ticaret gerginliğinin artacağına dair öngörüler ve İtalya'nın Avrupa Birliği ile yaşadığı bütçe ve borç tartışmalarının siyasi riskleri artıracağı endişesiyle Almanya hazine tahvillerinin yükselmesinde etkili oldu.

Öte yandan, kamu borcu endişesi ile İtalya'nın 10 yıllık hazine tahvilleri faizi (BTPs) yüzde 2,649’dan yüzde 2,743’e yükseldi.


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Anahtar Kelimeler:
10 Yıllık Devlet TahvilleriAlmanyaItalya
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