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Alman Deutsche Bank CEO’su "Çöldeki Davos"a katılmayacak

- Deutsche Bank üst düzey yetkilisi (CEO) Christian Sewing’ın da Riyad’da düzenlenecek olan yatırım toplantısına katılmayacağı bildirildi

Alman Deutsche Bank CEO’su
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BERLİN (AA) - Deutsche Bank üst düzey yetkilisi (CEO) Christian Sewing’ın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın himayesinde 23-25 Ekim'de Riyad'da düzenlenecek yatırım konferansına katılmayacağı bildirildi.

Alman medyasında yer alan haberlerde, Sewing’ın gelecek hafta Riyad’a yapmayı planladığı ziyareti iptal ettiği belirtildi.

Öte yandan, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bugün yaptığı açıklamada Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolması olayıyla ilgili soruşturmanın tamamlanmasının ardından Avrupa Birliği'ndeki (AB) partnerleriyle buna tepki vereceklerini bildirdi. Maas, bir süre önce Berlin'e dönen Suudi Arabistan Büyükelçisinden de bir açıklama beklediklerini ve iddiaların şoke edici olduğunu ilettiklerini belirtti.

Washington Post'un Suudi yazarı Cemal Kaşıkçı'nın akıbetinin belirsizliğini koruması nedeniyle, Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, ABD'nin en büyük finansal kuruluşlarından JPMorgan Chase'in Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon, Blackrock'un CEO'su Larry Fink, Blackstone'un CEO'su Stephen Schwarzman, Google Cloud'ın CEO'su Diane Greene ve Londra Borsası CEO'su David Schwimmer, Riyad'daki konferansa katılmaktan vazgeçtiklerini açıklamıştı.

Devamında Hollanda Maliye Bakanı Wopke Hoekstra ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim, Uber'in CEO'su Dara Khosrowshahi, Ford'un Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford, AOL'nin kurucusu Steve Case, Viacom'un CEO'su Bob Bakish ve Google'ın eski yöneticilerinden Kai-Fu Lee da konferansa katılmayacakları yönünde görüş belirtmişti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ülkesinin 2030 vizyonunu tanıtmak amacıyla geçen yıl başlattığı FII Konferansı'nın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasına bağlı olarak alınan çekilme kararlarına rağmen yapılıp yapılmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede; Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren, aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazan Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşın bulunduğu ve bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Christian SewingDeutsche BankSuudi Arabistan
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