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Alman ekonomi kuruluşları 2017 için iyimser

- IW'nin anketine katılan 48 ekonomi kuruluşundan 28'i, 2017 yılında 2016’ya kıyasla daha yüksek üretim bekliyor

Alman ekonomi kuruluşları 2017 için iyimser

FRANKFURT (AA) - Alman Ekonomi Enstitüsü (IW), Alman ekonomi kuruluşlarının ekonomiye ilişkin gelecek yıl için temkinli olmakla birlikte iyimser kalmaya devam ettiğini bildirdi.

Köln merkezli IW, Alman ekonomi kuruluşları ve derneklerinin 2017 yılındaki ekonomik beklentilerine ilişkin gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını yayımladı. Ankete göre, Alman ekonomi kuruluşları gelecek yıl için temkinli olmakla beraber iyimser kalmaya devam ediyor.

IW'nin anketine katılan 48 ekonomi kuruluşundan 28'i, 2017 yılında 2016’ya kıyasla daha yüksek üretim beklerken, 3'ü "önemli derecede” artış bekliyor. 8 kuruluş ise daha kötü bir sonuç öngörüsünde bulundu.


-Otomotiv endüstrisi ve finans sektöründe düşüş eğilimi belirlendi


Gelecek yıl, inşaat ve ilgili endüstrilerin canlanması beklenirken, otomotiv ve finans sektöründe ise düşüş eğilimi belirlendi.

Ankete katılan 48 kuruluştan 18'i, sektörlerinde yer alan şirketlerin 2016’ya kıyasla gelecek yıl özellikle hizmetler sektöründe daha fazla yatırım yapacağını bildirdi.

İstihdam konusunda ise 20 kuruluş 2017 için değişiklik beklemezken, 15 kuruluş personelini artıracağını,12 kuruluş da personelini azaltmayı planladığını aktardı.

IW Direktörü Michael Hüther, ankete ilişkin açıklamasında, dünya genelinde himayecilik ve milliyetçiliğe yönelik yenilenen bir eğilim olduğunu belirterek, "ABD'deki seçim süreci ve Brexit bunlara örnektir ve bu ihracat odaklı bir ülkenin ekonomik umutlarını yavaşlatıyor." ifadesini kullandı.

Dijitalleşmenin birçok sanayi kolunda gittikçe daha da önemli hale geldiğini vurgulayan Hüther, bunun da firmaları yatırıma zorladığına dikkati çekti.

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AlmanyaEkonomiIW
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