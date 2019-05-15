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Alman ekonomisi birinci çeyrekte yüzde 0,4 büyüdü

- Almanya ekonomisi, bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 büyüme kaydetti - ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski: - "Alman ekonomisinin hem özel sektörden hem de kamu sektöründen daha fazla yatırıma ve yeni yapısal reformlara ihtiyacı var"

Alman ekonomisi birinci çeyrekte yüzde 0,4 büyüdü
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BERLİN (AA) - Almanya ekonomisi, bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4'lük büyüme kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) verilerine göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 büyüyerek piyasa beklentisini karşıladı.

Böylece, Avrupa'nın en büyük ve dünyanın dördüncü ekonomisi son iki çeyrekte büyümenin durmasının ardından ilk çeyrekte tekrar büyümeye geçmiş oldu.

Çeyrek bazda ele alındığında, büyümeye olumlu katkı iç talepten geldi. Birinci çeyrekte ihracat ve ithalat arttı. Bu da GSYH üzerinde olumlu bir etki yaptı. Bu dönemde hane halkının nihai tüketim harcamaları artarken, genel kamu harcamaları azaldı.

Birinci çeyrekte takvim etkisinden arındırılmış yıllık GSYH artışı yüzde 0,7 seviyesinde kaydedildi.

Analistler, Almanya’da istihdamın yüksek ve faizlerin düşük seyretmesinin ekonomik büyümeyi desteklediğine dikkati çekti.

Brexit belirsizliği, ABD-Çin ticaret ilişkileri, otomobil sektöründeki yavaşlama ve yumuşak küresel talep ihracata dayalı Alman ekonomisini etkilemeye devam ederken, 17 Nisan’da Alman hükümeti, bu yıl için daha önce yüzde 1 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini yüzde 0,5’e düşürdü.

Ekonomi 2017'de yüzde 2,2, geçen yıl da yüzde 1,4 büyüme kaydetmişti.

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde,birinci çeyrekteki büyüme rakamlarının şaşkınlığa sebep olmaması gerektiğini belirterek, “Aslında, Alman ekonomisinin hem özel sektörden hem de kamu sektöründen daha fazla yatırıma ve yeni yapısal reformlara ihtiyacı var.” ifadesini kullandı.

Brzeski, yatırımlar toparlanırsa, Alman ekonomisinin büyüme potansiyelinin yüksek olduğuna işaret etti.


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