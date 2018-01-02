"Alman ekonomisinde 2018'de temel zorluk hükümetin kurulması"

FRANKFURT (AA) - ABDULSELAM DURDAK - Commerzbank Kıdemli Ekonomisti Dr. Marco Wagner, Almanya ekonomisinde yeni yılda temel zorluğun hükümetin kurulması olacağını söyledi.



Genel seçimlerin Eylül 2017'de yapılmasına karşın hükümetin halen kurulamadığı Almanya'da, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana kabine kurma çalışmaları ilk defa 3 aydan uzun sürdü.



Başbakan Angela Merkel’in genel başkan olduğu Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'yi (SPD), 4 yıldır hükümette bulunmalarına karşın koalisyon görüşmelerinde birbirinden zorlu konular bekliyor.



Commerzbank Kıdemli Ekonomisti Dr. Wagner, Alman ekonomisinde 2018 yılında görülebilecek zorluk ve beklentilere ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Wagner, ülkede hükümet kurma çalışmalarının sürdüğünü hatırlatarak, Alman ekonomisinde yeni yılda temel zorluğun hükümetin kurulması olacağını söyledi.

Olası bir koalisyon hükümetinden bazı düzenlemeler beklediklerini ifade eden Wagner, "Merkel'in CDU’su ve kardeş partisi CSU ile SPD’nin birlikte oluşturacağı büyük bir koalisyondan daha yüksek emeklilik maaşı, sağlık ve bakım gibi konulara daha fazla özen gösteren politika ve özellikle de iş gücü piyasalarında daha fazla düzenleme yapmasını bekliyoruz." dedi.





- "Alman ekonomisinin yeni yılda da büyümeye devam etmesini öngörüyoruz"





Marco Wagner, Almanya'nın uluslararası rekabet edebilirlik açısından geriye düştüğünü ve rekabet konusundaki eksikliğin birkaç yönü bulunduğunu, bu eksiklikleri "iş yeri olarak bozulan kalite", "yüksek kurumlar vergisi", "2000 yılı başında İtalya'daki gibi hızlı şekilde artan birim iş gücü maliyetleri" ve "vasıflı iş gücü eksikliğinin artması" olarak sıralayabileceklerini bildirdi.

Wagner, Alman ekonomisinin yeni yılda da büyümeye devam etmesini öngördüklerini söyledi. Ekonominin 2018 yılında yüzde 2,5 büyümesini beklediklerini ifade eden Wagner, "Artışın yüksek iş gücü talebi ve uygun ücret artışları nedeniyle özel tüketim, makine ve teçhizata yatırım yapılması ve inşaat yatırımıyla destekleneceğini düşünüyoruz." dedi.