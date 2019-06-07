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Alman Federal Konseyi emekli maaşlarına zammı onayladı

- Almanya’da, gelecek aydan itibaren batı eyaletlerinde yaşayan emeklilerin maaşlarına yüzde 3,18, doğu eyaletlerinde yaşayan emeklilerin maaşlarına ise yüzde 3,91 zammı içeren yasa Alman Federal Konseyi tarafından onaylandı

Alman Federal Konseyi emekli maaşlarına zammı onayladı
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BERLİN (AA) – Almanya’da, gelecek aydan itibaren batı eyaletlerinde yaşayan emeklilerin maaşlarına yüzde 3,18, doğu eyaletlerinde yaşayan emeklilerin maaşlarına ise yüzde 3,91 zammı içeren yasa Alman Federal Konseyi tarafından onaylandı

Alman Federal Konseyi, Almanya’da yaşayan yaklaşık 21 milyon emeklinin maaşlarına 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren zam yapılmasını onayladı.

Almanya’da 16 eyaletin temsil edildiği konsey, 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren batı eyaletlerinde yaşayan emeklilerin maaşlarına yüzde 3,18, doğu eyaletlerinde yaşayan emeklilerin maaşlarına da yüzde 3,91 zammını içeren yasayı bugün onayladı.

Yeni zam oranlarına göre, 1000 avro maaş alan bir emekli, 1 Temmuz’dan itibaren batıda 31,80, doğuda 39,10 avro daha fazla alacak.

Almanların yüzde 50’den fazlası kiralık evde otururken, ev fiyatların ve kiralarının yükselmesi, ülkede emeklileri zor durumda bıraktığı belirtiliyor. Almanya'nın bütçe fazla vermesi dikkati çekerken, Alman sivil toplum kuruluşları uzun zamandır emeklilerin haklarının iyileştirilmesi için çağrı yapıyor.

İki Almanya’nın birleşmesinden önceki durumdan kaynaklanan bazı sebeplerden dolayı ülkedeki emeklilik maaşlarında dengeyi sağlamak amacıyla doğu eyaletlerde yaşayanlar için emeklik maaşı daha yüksek oranda artırılıyor.

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