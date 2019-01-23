Alman firmadan Ereğli'de hücum bot üretim talebi

ZONGULDAK (AA) - Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ETSO) Arslan Keleş, Almanya menşeli bir firmanın kentte hücum bot üretmek için yer talebinde bulunduğunu bildirdi.

Keleş, ETSO hizmet binasında düzenlediği basın toplantısında, 450-500 kişiye istihdam sağlayacak yatırım teklifinin Alman firma tarafından kendilerine iletildiğini söyledi.

Tersane sektöründe faaliyet gösteren firmanın hücum bot üretmek için girişimde bulunduğunu aktaran Keleş, "Toplamda 20-25 milyon liralık bir yatırım. Tersaneler bölgemizde şu an için yer yok. Alman firması mevcutlarla da ortak olmayı istemiyor. Kaymakamımızla da konuyu konuştuk. Kendisi de çalıştı ve birkaç yer gösterdik. Görüşmelerimiz devam ediyor." diye konuştu.

Ereğli Organize Sanayi Bölgesi'nde (EOSB) 58 parselin 57'sinin dolu olduğunu ve bunların 36'sının ruhsatını alarak faaliyetlerini sürdürdüğünü anlatan Keleş, "Diğer firmalarımız ise inşa çalışmalarına devam ediyorlar. Bölgede parsellerimizin hemen hemen tamamı zaten doldu. Odamıza üye bazı firmaların yeni yatırımlarda bulunacağını müjdelemek isterim. İnşallah bu firmalarımız kısa sürede yatırımlarına başlayacak." dedi.

Arslan Keleş, AK Parti ve CHP'li Zonguldak milletvekilleri arasında bölge sorunlarının çözümü noktasında güzel bir koordinasyon kurulduğunu vurgulayarak, milletvekillerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.