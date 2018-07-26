Alman firmaların ihracat beklentisi hafif toparlandı

FRANKFURT (AA) - Almanya'da Ifo İhracat Beklenti Endeksi, yedi aylık azalışın ardından bu ay hafif toparlanarak 13,7 puana yükseldi.



Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya için temmuz ayı ihracat beklentileri anketinin sonuçlarını yayımladı.



Buna göre, Alman ihracatçıları arasında iş güveni yedi aylık azalışın ardından toparlanma sinyali verdi. Almanya'da haziranda 12,6 puan olan İhracat Beklenti Endeksi, bu ay 13,7 puana çıktı.





- “Alman otomotiv sanayisindeki firmaların daha kötümserler”







Ifo Başkanı Clemens Fuest, ankete ilişkin yaptığı değerlendirmede, ihracat beklentilerinde bu ayki artışa rağmen dünya ekonomik ortamının Alman ihracatçılar için hala zor olduğunu dile getirdi.



Sektörler arasındaki ihracat beklentilerini paylaşan Fuest, “Makine mühendisliği firmaları ve elektrikli eşya üreticileri, ihracatta belirgin artışlar bekliyorlar. Metal üreticileri de gelecekteki ihracat işlerine daha fazla güven duyduklarını ifade ettiler.” değerlendirmesinde bulundu.



Bunun aksine, Alman otomotiv sanayisindeki firmaların daha kötümser olduğunu belirten Fuest, “Korumacılık konusundaki mevcut tartışmalar ve Alman otomobilleri üzerindeki tarife tehdidi, otomotiv oyuncuları arasındaki hissiyatı zayıflatıyor. Bu sektördeki ihracat beklentileri Ekim 2012'den bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.” ifadelerini kullandı.



