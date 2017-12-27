Alman gümrüklerinde 2017'de 7 ton kokain ele geçirildi

FRANKFURT (AA) - Almanya gümrüklerinde bu yıl 7 ton kokainin ele geçirildiği ve bunun rekor miktar olduğu bildirildi.



ARD televizyonunda gümrük yetkililerine dayandırılarak yayımlanan habere göre, bu yıl Alman gümrüklerinde ele geçirilen kokain miktarının geçen yıla göre arttığı belirtildi.



Yetkililer, ülke sınırları içerisinde bu yıl 7 ton kokaine el konulduğunu ve bunun şu ana kadarki en yüksek miktar olduğunu kaydetti.

Geçen yıl gümrüklerde bir tondan fazla kokain ele geçirilmişti.



Uyuşturucuların çoğu, ülkenin en yoğun iki limanı olan Hamburg Limanı ve Bremerhaven'da ele geçirildi.

Bu arada, Federal Kriminal Dairesi, 2012 yılından beri dünya çapında ele geçirilen kokain miktarının ikiye katlandığını açıkladı.