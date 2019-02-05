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Alman hava yolu şirketi Germania iflas etti

- Şirket, yükselen yakıt fiyatlarını ve doların avro karşısında güçlü kalmasını sebep göstererek iflas başvurusu yaptı

Alman hava yolu şirketi Germania iflas etti
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BERLİN (AA) – Alman hava yolu şirketi Germania, yükselen yakıt fiyatlarını ve doların avro karşısında güçlü kalmasını sebep göstererek iflas başvurusunda bulundu.

Şirketten yapılan açıklamada, dün geceden itibaren tüm uçuşların iptal edildiği ve çalışanların bilgilendirildiği belirtildi.

Açıklamada, tatil paketi alan müşterilerin tur operatörleri ile temasa geçerek, bilet ayarlaması yapması istenirken, biletlerini doğrudan Germania'dan alan yolcular için ise yeni bir sefere geçiş imkanı olmadığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Germania Havayolları Üst Yöneticisi (CEO) Karsten Balke, şirketin kısa vadeli likidite ihtiyacını karşılamak için çabaların yetersiz kaldığını belirterek, “İflas başvurusundan başka çaremiz kalmadı." dedi.

Germania Havayolları, likidite sıkışıklığına sebep olarak da geçen yaz yükselen uçak yakıtı fiyatlarını, uçak bakım ve onarımında gecikmeyi ve avronun dolar karşısında değer kaybını gösterdi.

Akdeniz, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki tatil merkezlerine uçuş yapan Germania Airlines, 30 yıldır hizmet veriyordu. Yılda 4 milyondan fazla yolcu taşıyan şirket, Avrupa’da 18 havalimanından uçuşlarını gerçekleştiriyordu.

Almanya’nın ikinci ve Avrupa'nın yedinci büyük hava yolu şirketi Air Berlin de 2008 yılından bu yana yaşadığı ekonomik sıkıntılara daha fazla dayanamayarak Ağustos 2017'de iflas ettiğini duyurmuştu. Air Berlin’de yılda 30 milyon yolcu taşıyordu.

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