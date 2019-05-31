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Alman hükümeti elektrikli otomobillere teşvik süresini uzattı

- Haziran sonu süresi dolacak olan elektrikli otomobil satın alanlara 4 bin avro, hibrit motorlu araç alan tüketicilere de 3 bin avroluk teşvik priminin 2020 sonuna kadar uzatıldı

Alman hükümeti elektrikli otomobillere teşvik süresini uzattı
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BERLİN (AA) - Alman hükümeti, elektrikli otomobillerin satışının artırılması amacıyla otomobil üreticileriyle birlikte tüketicilere ödediği 4 bin avro teşvik primini 18 ay uzattı.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, gelecek ay sonu süresi dolacak olan elektrikli otomobil satın alanlara 4 bin avro, hibrit motorlu araç alan tüketicilere de 3 bin avroluk teşvik priminin 2020 sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

İlk olarak 2016’da ödenmeye başlayan söz konusu primlerin yarısını Alman hükümetini, diğer yarısını da otomobil şirketleri karşılıyor. Bunun için toplamda 1,2 milyar avroluk fon ayrılmıştı.

Bakanlık, teşviklerden yararlanmak için başvuruların arttığını fakat bunun beklenenden daha yavaş olduğunu belirtti.

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AlmanyaElektrikli OtomobillerTeşvik
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