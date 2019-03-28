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Alman kimya devi Bayer'e 80 milyon dolarlık kanser cezası

Bayer AG, tarım ilacı yüzünden kansere yakalandığını iddia eden hastaların açtığı ikinci davayı kaybetti.

Alman kimya devi Bayer'e 80 milyon dolarlık kanser cezası
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Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer AG, ABD'de Monsanto Roundup tarım ilacı yüzünden kansere yakalandığını iddia eden bir hastanın açtığı davayı kaybederek 80 milyon dolar para cezası ve tazminat ödemeye mahkum edildi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Francisco Federal Mahkemesi jürisi, ABD vatandaşı davacı Edwin Hardeman’ın, Bayer’in geçen yıl satın aldığı Monsanto’ya karşı açtığı davayı karara bağladı. Jüri, 70 yaşındaki Hardeman'ın "lenf kanserine yakalanmasından", ilaçların kanser riskini uyarmaması nedeniyle şirketi sorumlu tuttu.

Mahkeme, "Roundup isimli glifosat içeren zirai ilacın, davacı Hardeman'da kanser oluşumunu tetikleyen önemli bir unsur olması" nedeniyle Bayer'in, Hardeman’a 5 milyon dolar tazminat ve 75 milyon dolar da para cezası ödemesini kararlaştırdı.

"Jüri kararı hayal kırıklığı oluşturdu"

Bayer AG'den yapılan açıklamada da jüri kararının hayal kırıklığı oluşturduğu belirtilerek, karara itiraz edileceği bildirildi.

Davacı Edwin Hardeman'ın yabani otla mücadele etmek için söz konusu ilacı 25 yıl boyunca bahçesinde kullandığı iddia ediliyor.

Söz konusu dava, ABD'de Roundup ilacına karşı açılan 11 bin 200 davadan karara bağlanan ikincisini oluşturuyor.

Yine Kaliforniya eyaletinde mahkeme, tarım ilaçları üreten Monsanto şirketinin yabani otları yok etmek için kullanılan ilaçlarındaki glifosat maddesi nedeniyle kan kanserine yakalanması sonucu şirkete dava açan 46 yaşındaki Dewayne Johnson’a 289 milyon dolar tazminat ödenmesine karar vermişti. Bayer, kansere yol açtığı iddialarını kabul etmeyerek karara itiraz etmişti. Temyiz aşamasında olan tazminat kararı, daha sonra 78 milyon dolara indirilmişti.

Bayer AG, geçen yıl, ABD’li tarım şirketi Monsanto'yu 63 milyar dolara satın almasıyla gündeme gelmişti. Monsanto'nun yüksek fiyat üzerinden alınmasından dolayı yatırımcıların şirket üzerindeki baskısı artıyordu. Bayer’in hisseleri bu ay yüzde 14’den fazla değer kaybetti.

Bayer AG, geçen yılın sonunda, yeniden yapılanma çerçevesinde yaklaşık 12 bin kişiyi işten çıkartacağını ve hayvan sağlığı bölümünü satacağını duyurmuştu.

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