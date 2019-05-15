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Alman kimya-ilaç endüstrisinde üretim zayıfladı

- Bu yılın ilk çeyreğinde kimya-ilaç endüstrisinin üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,5 artarken, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6 düştü

Alman kimya-ilaç endüstrisinde üretim zayıfladı
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BERLİN (AA) – Almanya’nın üçüncü büyük endüstrisi olan Alman kimya-ilaç endüstrisi çeyreklik bazda 2019 yılına zayıf bir büyüme ile başladı.

Alman Kimya Sanayi Birliği'nin (VCI) verilerine göre, bu yılın ilk çeyreğinde sektörün üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,5 artarken, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6 düştü. İlaç sektörü hariç endüstrinin üretimde geçen yıla göre yüzde 2,5 azalış görüldü.

Sektörün satışları da bu yılın birinci çeyreğinde 2018’nin son çeyreğine göre yüzde 1,1, 2018’nin ilk çeyreğine göre de 3,8 düşüş göstererek 48,3 milyar avro oldu. Almanya içi satışlar otomobil sanayisinde talebin zayıflamasından dolayı yüzde 2,6 ve yurt dışına satışlar yüzde 0,2 geriledi.

VCI, bu yıl endüstri üretiminin yüzde 3,5 düşeceğini tahmin ederken, üretici fiyatlarının yüzde 1 artmasından dolayı satışların da yüzde 2,5 düşerek yıllık 180 milyar avroya ulaşmasını öngörüyor.

VCI Başkanı Van Bylen, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Bu yılın başında, endüstrimiz bir önceki çeyreğe göre biraz daha iyiydi. Kimya endüstrisi için zor bir yıl bekliyoruz.” ifadesini kullandı.

Brexit belirsizliği, ABD-Çin ticaret ilişkileri, otomobil sektöründeki yavaşlama ve yumuşak küresel talep ihracata dayalı Alman ekonomisini etkilemeye devam ederken, 17 Nisan’da Alman hükümeti, bu yıl için daha önce yüzde 1 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini yüzde 0,5’e düşürdü.


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AlmanyaKimya Ilaçüretim
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