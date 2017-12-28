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Alman Kızılhaçına kayıp sığınmacı bildiriminde artış

- Alman Kızılhaçına 2 bin 700 sığınmacı hakkında kayıp bildiriminde bulunuldu - Kayıp sığınmacıların ailelerinin yaptığı ihbarlar, 2014 yılına göre 3 katı artış gösterdi

Alman Kızılhaçına kayıp sığınmacı bildiriminde artış

BERLİN (AA) - Alman Kızılhaçı (DRK), aralık ayı ortasına kadar kuruluşa 2 bin 700 sığınmacı hakkında kayıp bildiriminde bulunulduğunu açıkladı.

"Die Welt" gazetesinde yer alan özel haberde, Almanya'da bulunan sığınmacıların, kaybolan aile fertlerini bulabilmek amacıyla DRK'ye müracaat ettikleri belirtildi.

Haberde, hakkında kayıp bildirimi yapılan sığınmacıların akıbetinin bilinmediği, bunlardan çoğunun Almanya'ya gelirken denizde veya yolda hayatlarını kaybetmiş olabilecekleri vurgulandı.

Kayıp sığınmacıların arasında bin kadar kız ve erkek çocuğun da olduğu ifade edilen haberde, ocaktan aralık ortasına kadar toplam 2 bin 700 kayıp başvurusu yapıldığı kaydedildi.

Kayıp sığınmacıların ailelerinin yaptığı ihbarlar, 2014 yılına göre 3 katı artış gösterdi.

Haberde örnek olarak Batı Afrika'dan Almanya'ya gelen 18 yaşındaki bir gencin annesinin bulunması için Potsdam'daki DRK şubesine yaptığı başvuru da verildi.

Genç, müracaatında Almanya'ya gelmek amacıyla Libya'dan yola çıktıklarını, kendilerini taşıyan botun Akdeniz'de alabora olduğunu, kendisinin kurtarıldığını ancak annesinden bir daha haber alamadığını belirtti.


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AlmanyaMülteci
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