Alman mezarlığında Müslümanların cenaze töreni anlatıldı

KÖLN (AA) - Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Schifferstadt Belediyesi tarafından şehir mezarlığında ilk kez düzenlenen açık kapı gününde, vefat eden Müslümanların cenaze törenleri anlatılıp, defin işlemleri hakkında bilgi verildi.

Wald Mezarlığı'nda düzenlenen etkinlikte Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) din görevlisi Yakup Pulat, Müslüman cenazesinin defni ile ilgili bir sunum yaptı. Sunumun ardından Almanlar, din görevlisi Pulat'a birçok konuda sorular sordu.

Schifferstadt Belediyesi Başkan Vekili Marion Schleicher-Frank, etkinlikte yaptığı konuşmada, ilk kez mezarda açık kapı günü yapmak gibi farklı bir etkinlik düzenlediklerini, hangi dinden olursa olsun mezarlık hizmeti verilen herkese hizmetleri tanıtıp daha sıkı işbirliği kurmayı amaçladıklarını söyledi.

DİTİB Merkez Camii Dernek Başkanı Hicazi İmre ise belediye yetkililerine teşekkür ederek, belediyenin sunduğu imkanlarla Müslüman mezarlığını faaliyete geçirdiklerini ve bundan sonra daha güzel hizmetler yapmayı amaçladıklarını kaydetti.

İstişare ve bilgilendirme yapılan etkinlikte cami ve kilise dernek temsilcileri ile belediye yetkilileri hazır bulundu.