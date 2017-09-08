Alman milletvekilleri Konya 3. Ana Jet Üssü'nden ayrıldı

KONYA (AA) - NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller'in başkanlığında 7 Alman milletvekilinden oluşan heyet, 3. Ana Jet Üssü'nde konuşlu NATO Üssü'nde görev yapan Alman askerlerini ziyaretinin ardından Konya'dan ayrıldı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, ilk olarak heyettekilere brifing verildi.

Daha sonra yemeğin ardından milletvekilleri, üste görev yapan Alman askerler ile bir süre sohbet etti.

Günün anısına fotoğraf çektirilmesinden sonra heyet, Konya 3. Ana Jet Üssü'nden uçakla ayrıldı.

Heyette, Almanya Federal Meclis Savunma Komisyonu Başkanı Wolfgang Hellmich, Hristiyan Birlik Partisi'nden Henning Otte, Reinhard Brandl ve Julia Obermeier ile Sosyal Demokrat Partisi'nden Rainer Arnold, Yeşiller Partisi'nden Tobias Linder ve Sol Parti'den Alexander Neu bulunuyordu.







