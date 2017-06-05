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Alman milletvekillerinin İncirlik'e ziyaret talebi

- Almanya Savunma Bakanı Leyen: - "Çarşamba günü yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında atacağımız adımları birlikte görüşeceğiz ve karar alacağız"

Alman milletvekillerinin İncirlik'e ziyaret talebi

BERLİN (AA) - Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Alman askerlerinin İncirlik’teki durumunu Çarşamba günü yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında ele alacaklarını ve karara bağlayacaklarını söyledi.

Leyen, Alman basınına yaptığı açıklamada, DEAŞ ile mücadelede İncirlik’in uygun olduğunu belirterek ancak Alman milletvekillerinin askerlerini ziyaret edememesinin kabullenilemeyeceğini anlattı.

"Biz şimdi, Çarşamba günü yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında atacağımız adımları birlikte görüşeceğiz ve karar alacağız." diyen Leyen, askerlerin İncirlik'ten çekilme konusunda hazır olduklarını kaydetti.

Leyen, Ürdün'deki Al-Azrak Hava Üssü ile bir alternatif bulduklarını, Ürün Kralı Abdullah’ın da bu konudaki desteğini ifade ettiğini söyledi.

İncirlik'te bulunan yaklaşık 280 askerin yanı sıra 10 bin ton malzemenin yaklaşık 200 konteynerle taşınması gerektiğine işaret eden Leyen, bunların nakliyesinden dolayı DEAŞ’a karşı mücadeledeki uçuş faaliyetlerinde kesinti olacağını bildirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de askerlerin İncirlik’ten çekilip çekilmeyeceğine ilişkin kararı Federal Meclis’in vereceğini belirterek, İncirlik'ten çekilme sürecinin bu hafta veya gelecek hafta başlatılabileceğini söyledi.

Gabriel, Alman milletvekillerinin İncirlik’te bulunan Alman askerlerini ziyaret edebilmeleri için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştü.

Türkiye, Alman milletvekillerinin İncirlik'i ziyaret etmesini şu an için uygun bulmuyor.

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