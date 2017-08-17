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Alman ordusunda Nazi incelemesi

- Alman Özel Kuvvetlerindeki askerlerin bir eğlencede Nazi selamı verdikleri ve aşırı sağcı müzik dinledikleri iddiaları üzerine inceleme başlatıldı

Alman ordusunda Nazi incelemesi

BERLİN (AA) - Almanya'da Tübingen Savcılığı, Federal Ordu bünyesindeki Özel Kuvvetler (KSK) askerlerinin bir eğlencede Nazi selamı verdikleri ve aşırı sağcı müzik dinledikleri iddiaları üzerine inceleme başlattı.

ARD özel haber birimi bir haberinde, 27 Nisan'da bir bölük komutanı için düzenlenen veda partisinde askerlerin Nazi selamı verdiği, kesik domuz kafasını duvara fırlatma oyunu oynadığı ve aşırı sağcı müzikler dinlediğini öne sürdü.

Söz konusu iddiaların ardından hem Tübingen Savcılığı hem de silahlı kuvvetler inceleme başlattı.

Alman Parlamentosunun Federal Ordu Sorumlusu Hans-Peter Bartels da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Eğer böyle bir şey varsa bu gerçekten KSK için bir problem." dedi.

Bartels ayrıca, ordu yetkililerinin bu iddiaları haber almasına karşın savcılığa soruşturma talebinde bulunmamasının ve Tübingen Savcılığının soruşturmasından sonra bir şeyler yapmasının ise akıllarda soru işareti bıraktığını vurguladı.

Askerlere bir şeyleri gizlememeleri tavsiyesinde bulunan Bartels, "Yanlış anlaşılan arkadaş her şeyi daha da kötü eder. Askerler demokrasiyi korumalıdır aksine onu aşağılamamalıdır." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Alman Federal OrdusuNazi
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