Alman sanayi üretiminde beklenmedik azalış

BERLİN (AA) - Almanya'da sanayi üretimi, ekim ayında tüketim malları üretiminin azalmasının etkisiyle beklenmedik şekilde bir önceki aya göre yüzde 0,5'lik azalış kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, ekimde mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, eylüle kıyasla yüzde 0,5 azaldı.

Sanayi üretimi Ekim 2017’ye göre ise yüzde 1,6 artış gösterdi.

Piyasalarda, Almanya'da sanayi üretiminin eylülde, aylık yüzde 0,3 artması bekleniyordu. Veriler, ülkede ekimde önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin 0,4 azaldığını ortaya koydu.

Ülkede, söz konusu dönemde sanayi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 0,3 artarken, tüketim malları üretimi yüzde 3,2 azaldı. Sanayi dışında, enerji üretiminde 3,2, inşaatta 0,3 azalış görüldü.

Bu arada, daha önce yüzde 0,2 arttığı açıklanan eylül ayı verisi, yüzde 0,1 artış olarak revize edildi.





- "Yapısal değişimlere ihtiyaç var"





ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, Almanya'nın ekim ayı sanayi üretimine ilişkin değerlendirmesinde, sanayi üretimdeki düşüşün temel olarak tüketim malları üretiminin azalmasından kaynaklandığını belirtti.

Brzeski, özellikle otomotiv sektöründe üretimdeki gecikmelerin etkisiyle sanayi üretiminde yaz aylarında düşüşün bir kez daha Alman ekonomisinin gücü ile ilgili endişelere yol açtığını hatırlatarak, "Halihazırda, dış talebin yapısal bir şekilde düşmesiyle devam eden uzun bir yavaşlamanın başlangıcına mı şahit oluyoruz, yoksa bir kerelik düşüşün (ekim ayı) arkasında bir başka sebep mi var?" sorusunu sordu.

Brzeski, Alman ekonomisinin uzun vadeli büyüme beklentilerini geliştirmek için bazı yapısal değişimlere ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Almanya ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 daralmıştı. Analistler Alman ekonomisindeki daralmada ağırlıklı olarak otomobil üreticilerinin yeni emisyon testlerine geçişte zorlanmalarının etkili olduğunu kaydetmişti.

Almanya'da hükümet bu yıl ve 2019'a ilişkin büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etmişti. Bu yıl için daha önce yüzde 2,3 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisi 1,8'e, 2019 yılı için ise yüzde 2,1'den 1,8'e düşürülmüştü.