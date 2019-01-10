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Alman sanayicilerden AB'ye Çin ile rekabet çağrısı

- Alman Sanayi Federasyonu'nun (BDI) hazırladığı raporda, belirlenen 54 talep ile Alman federal hükümeti ile Avrupa Komisyonu'na Çin ile rekabet karşısında AB'yi güçlendirme çağrısı yapıldı - BDI Başkanı Dieter Kempf: - "Çin Halk Cumhuriyeti kendi politik, ekonomik ve sosyal modelini kuruyor" - "AB, lider şirketleri için inovasyon, akıllı regülasyon, sosyal ortaklık, altyapı ve serbest ticaret konularına odaklanan iddialı bir sanayi politikasına ihtiyaç duyuyor"

Alman sanayicilerden AB'ye Çin ile rekabet çağrısı
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BERLİN (AA) - Alman Sanayi Federasyonu'nun (BDI) hazırladığı raporda, belirlenen 54 talep ile Alman federal hükümeti ile Avrupa Komisyonu'na Çin ile rekabet karşısında AB'yi güçlendirme çağrısı yapıldı.

BDI'dan yapılan açıklamada, federasyonun Çin ekonomisinin Avrupa ekonomisinde yol açtığı zorluklarla baş edebilmek için "Ortak ve Sistemik Rakip-Çin'in Devlet Kontrolündeki Ekonomisiyle Nasıl Baş Ederiz?" başlıklı bir rapor hazırladığı, raporda, Berlin ve Brüksel’e yönelik 54 talebin belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, Çin’in piyasa ekonomisine yönelik gelişmeyeceği veya yakın gelecekte liberalizmi benimsemeyeceği, Çin’in Almanya gibi liberal piyasa ekonomileri ile "sistemik rekabete" girdiği ve buna cevap vermek için bu gelişmenin gerçekçi olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

BDI Başkanı Dieter Kempf, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi politik, ekonomik ve sosyal modelini kurduğunu bildirdi.

Çin'in küresel ekonominin itici gücü ve Alman sanayisi için kilit bir satış ve tedarik pazarı olmaya devam ettiğini hatırlatan Kempf, "Bu nedenle Alman sanayisi, Çin ile ekonomik fırsatları kullanmaya devam etmek istiyor. Ancak Çin’in, AB’ye ve Almanya’ya sebep olduğu zorlukları hiç kimse görmezden gelmemeli." ifadelerini kullandı.

Alman hükümetinin bir kez daha güçlü bir AB için standart taşıyıcı olması gerektiğini vurgulayan Kempf, "AB, lider şirketleri için inovasyon, akıllı regülasyon, sosyal ortaklık, altyapı ve serbest ticaret konularına odaklanan iddialı bir sanayi politikasına ihtiyaç duyuyor." değerlendirmesinde bulundu.


- "54 talebin, siyasi tartışmalarda bir pusula görevi görmesi gerekiyor"


BDI'nın hazırladığı raporda, Almanya ve AB'ye; Ar-Ge, eğitim, altyapı ve gelecek teknolojilere daha fazla yatırım yapması öneriliyor.

Raporda, AB'nin devlet yardımı mevzuatı ve sübvansiyon önleme araçlarını tekrar gözden geçirmesi ve kamu alımlarında yüksek kalite standartlarının bir zorunluluk haline getirilmesi talep ediliyor.

Açıklamada, BDI'nın Berlin ve Brüksel’e yönelik 54 talebinin, siyasi tartışmalarda bir "pusula" görevi görmesi gerektiği de belirtiliyor.

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