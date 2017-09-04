Alman taraftarların Nazi taşkınlığı





BERLİN (AA) - Almanya Futbol Federasyonu Başkanı (DFB) Reinhard Grindel, Avrupa stadyumlarına girişlerde belirli kriterlerin konulması gerektiğini belirtti.

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Prag'da oynanan Çekya-Almanya maçında aşırı sağcı Almanların Nazi sloganları atması Almanya'nın gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

DFB Başkanı Grindel, Kicker dergisine yaptığı açıklamada konuyu UEFA'nın 20 Eylül'deki yönetim kurulu toplantısında gündeme getireceğini bildirdi.

Grindel, taşkınlık yapanların biletleri kendi federasyonlarından almadıklarına işaret ederek bazı Avrupa ülkelerinde kontrolsüz bir şekilde satış yapıldığını ve bu kişilerin biletleri buradan temin ettiklerini ifade etti.

Avrupa stadyumlarına girişlerde belirli kriterlerin konulması gerektiğini vurgulayan Grindel, ''Hep beraber Avrupa federasyonları olarak bilet temininin daha fazla kontrollü bir şekilde olmasını sağlamak için çalışmalıyız.'' açıklamasını yaptı.

Alman polisi tarafından da 7 holiganın söz konusu maça giderken yolda durdurulduğu ve ülke çıkışına izin vermediği belirtildi.





- Löw aşırı sağcılara sert çıktı





Öte yandan Prag’da oynanan maçta aşırı sağcıların Nazi tezahüratlarına sert tepki veren Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Joachim Löw, yapılanların Almanya için utanç verici olduğunu söyledi.

Dünkü basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Löw, "Çok öfkeliyim. Bazı taraftarlar ülkemiz adına utanç verici davranışlarını sergilemek için uluslararası bir futbol maçını kullandılar." dedi.

200 kadar holiganın yaptıklarını hazmedemediğini söyleyen Löw, "Biz orada düşük seviyeli ve adice hareket edenlerin milli takımı değiliz.'' ifadelerini kullandı.

Löw ayrıca, bu kişilere yönelik yaptırım talep ederek bu konuda kararlı olduğunu kaydetti.







