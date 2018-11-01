Alman tüketici birliklerinden Volkswagen'e 'dizel emisyon' davası

BERLİN (AA) – Almanya’da Volkswagen şirketine, otomobil egzozlarındaki manipülasyonundan dolayı sürücüler adına Alman Tüketici Teşkilatları Federasyonu (VZBV) ve Alman Otomobil Kulübü (ADAC) tarafından dava açıldı.

VZBV tarafından yapılan açıklamaya göre, federasyonun avukatları Aşağı Saksonya eyaletinin Braunschweig şehrindeki bölgesel yüksek mahkemeye yaklaşık 250 sayfalık şikayet dilekçesiyle başvurdu.

Açıklama da görüşlerine yer verilen VZBV Başkanı Klaus Müller, Volkswagen’ın söz konusu manipülasyondan dolayı müşterileri aldattığını ve onlara borçlu olduğunu belirterek, “Şimdi buna yargı yoluyla karar vermek istiyoruz.” ifadesini kullandı.

Sürücülerün Volkswagen tarafından yeterince uzun süre ihmal edildiğini savunan Müller, davanın örnek teşkil ettiğini ve davaya ücretsiz dahil olanabileceğini ifade etti.

Dava ile ilgili gelişmeler için internet sitesi kurulurken, Alman sürücüler mahkemenin davayı incelemesini bekleyecek.

ABD Çevre Koruma Ajansı 2015 yılınını eylül ayında Volkswagen'in emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin 40 kat üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.

Bünyesinde Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini, Seat , Skoda, Bugatti, Scania ve Man gibi markaları bulunan Volkswagen Grubu, uzun süre dizel emisyonu skandalıyla gündemi meşgul etmiş, ABDve Alman makamlarına yüksek cezalar ödemiş ve milyonlarca aracını geri çağırmak zorunda kalmıştı.

Dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracın emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul eden Volkswagen, ABD'deki mahkemece yüksek miktarda para cezasına çarptırılmıştı. Konuyla ilgili Almanya'da Braunschweig Savcılığı şirket hakkında soruşturma başlatmıştı.

Öte yandan, Münih Savcılığı da Volkswagen Grubu bağlı olan AudiAG tarafından üretilen veya dağıtılan bazı V6 ve V8 dizel araçlarındaki düzenleme gereksinimlerinden sapmalar görüldüğü gerekçesiyle geçen ay idari bir karar alarak, Audi için toplamda 800 milyon euro para cezası öngörmüştü. Audi AG de bu cezayı ödemeyi kabul etmişti.