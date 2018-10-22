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Alman ve Rus şirketi, elektrikli otomobil bataryası üretimi için anlaştı

- BASF ve Norilsk Nickel, elektrikli otomobillerde batarya hücresi üretiminde kullanılan kimyasalları üretmeye yönelik Avrupa'nın ilk fabrikasını Finlandiya'nın Harjavalta kentinde kurmak için anlaşma imzaladı - Alman şirket, Harjavalta fabrikasında BASF'ın diğer batarya malzemeleri ile birlikte yıllık yaklaşık 300 bin adet elektrikli otomobilin bataryalarında kullanılan kimyasalları üretmeyi planlıyor

Alman ve Rus şirketi, elektrikli otomobil bataryası üretimi için anlaştı
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BERLİN (AA) - Alman kimya şirketi BASF ve Rusya'nın en büyük demir çelik şirketlerinden Norilsk Nickel, elektrikli otomobillerde batarya hücresi üretiminde kullanılan kimyasalları üretmeye yönelik Avrupa’nın ilk fabrikasını Finlandiya’nın Harjavalta kentinde kurmak için anlaşma imzaladı.

BASF’dan yapılan açıklamaya göre, yeni fabrika, Harjavalta’da Norilsk Nickel tarafından sahip olunan nikel ve kobalt rafinerisine bitişik olarak inşa edilecek.

Söz konusu fabrika yatırımının şirketin, geçen yıl açıkladığı 400 milyon avroluk çok adımlı yatırım planının bir parçası olduğu belirtildi.

Alman şirket, Harjavalta fabrikasında BASF'ın diğer batarya malzemeleri ile birlikte yıllık yaklaşık 300 bin adet elektrikli otomobilin bataryalarında kullanılan kimyasalları üretmeyi planlıyor.

Yeni fabrikanın elektrik ihtiyacı da rüzgar ve hidro gibi yenilebilir enerji kaynaklarından sağlanacak.


- Nikel ve kobalt ham maddesine yönelik de anlaşma imzalandı


BASF ve Norilsk Nickel, nikel ve kobalt ham maddesine yönelik uzun vadeli ve piyasa şartlarına dayalı bir tedarik anlaşması da imzaladı.

Söz konusu anlaşma, Avrupa'da elektrikli arabalara yönelik batarya üretimi için yerel ve güvenli bir ham madde tedarik zinciri oluşturacak.

BASF’ın, batarya hücresi üretimi için Avrupa’da yeni üretim tesislerinin inşası için başka yerleri de değerlendirmeye aldığı belirtildi.

Kobalt, elektrikli otomobillere güç sağlayan bataryalarda önemli bir bileşen olarak dikkati çekiyor.

Elektrikli otomobil üretiminde katma değerin önemli bir kısmını oluşturan batarya hücresi tedariki Avrupa ve özellikle Alman sanayisi için büyük önem taşıyor. Elektrikli motorlar, petrol ile çalışan motorlara göre daha az parça bulunduruyor.

Son yıllarda otomobil endüstrisinde çığır açan teknolojilerin Çin ve ABD'den gelmesi Avrupa kamuoyunda tartışma konusu olurken, söz konusu bataryaların dünyadaki en büyük üreticileri arasında Çinli CATL şirketi, Güney Kore merkezli LG Chem ve Samsung bulunuyor.

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