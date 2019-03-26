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Almanların harcaması ikinci çeyrekte azalacak

- Almanya merkezli pazar araştırma şirketi GfK'nin Tüketici Güven Endeksi Nisan 2019 sonuçlarına göre, martta 10,7 puan olarak ölçülen endeks, nisanda 10,4 puana gerileyecek - Ülkede hane halkı harcamaları yılın ikinci çeyreğinde azalsa da genel ekonomik büyümeyi desteklemeye devam edecek

Almanların harcaması ikinci çeyrekte azalacak
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BERLİN (AA) - Pazar araştırma şirketi GfK, Almanya'da, martta 10,7 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi'nin, nisanda 10,4'e düşeceğini, hane halkı harcamalarının bu yılın ikinci çeyreğinde zayıflayacağını duyurdu.

Merkezi Almanya'da bulunan GfK, Tüketici Güven Endeksi Nisan 2019 sonuçlarını duyurdu.

Açıklamada, martta 10,7 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi'nin, nisan ayında ise 10,4 puan seviyesine gerileyeceği bildirildi.

Almanya'da ekonomik beklentilerin tekrar arttığının kaydedildiği açıklamada, bununla birlikte hane halkının gelir beklentileri ve satın alma isteğinin bir miktar azaldığı aktarıldı.

GfK araştırmacısı Rolf Buerkl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Almanya’da özellikle düşük mevduat faizlerinin tasarruf için cezbedici bulunmadığının altını çizerken güçlü işgücü piyasasından dolayı tüketicilerin paralarını harcamaya devam edeceğini bildirdi.

Buerkl, "Özel tüketim Almanya’da bu yılki ekonomik büyümenin en önemli destekleyicisi olacak." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Tüketici GüveniGFK
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