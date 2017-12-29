Almanya, 2018'e yeniliklerle girecek

FRANKFURT (AA) - ABDULSELAM DURDAK - Almanya’da 1 Ocak 2018’den itibaren birçok alanda yeni düzenlemenin uygulamaya konulması bekleniyor.

AA muhabirinin Almanya Maliye Bakanlığı'ndan derlediği bilgilere göre, ülkede, daha yüksek ödenekler, asgari ücretteki farklılıkların düzenlenmesi, daha fazla çocuk yardımı, yaşlılık ödeneklerinin iyileştirilmesi ve vergi kaçakçılığına karşı önlemler gibi yeni düzenlemeler yeni yıldan itibaren uygulamaya konulacak.

1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni uygulamalar, ülkedeki vatandaş ve şirketlerin günlük yaşamlarını farklı şekillerde etkileyecek.



2018'de vergi mükellefleri 4,1 milyar avrodan muaf tutulacak. Söz konusu uygulamadan özellikle çocuklu aileler ve işçiler faydalanacak.



Yeni uygulamalar kapsamında, Vergi Dairesi'nden (Finanzamt) bir kamu görevlisi, habersiz bir şekilde şirketleri kontrole gidebilecek ve kasalarını 2017’den itibaren elektronik olarak kaydettirmek zorunda olan işletmelerin nakit para kayıtlarının manipüle edilip edilmediğini inceleyecek.





- Emekli maaşları ve asgari ücret uygulamaları





Emeklilik fonlarının durumunun iyi olması nedeniyle emeklilik kasası ödemeleri, 1 Ocak itibarıyla brüt maaşın yüzde 18,7'sinden yüzde 18,6'sına düşürülecek. Temmuz 2018'den itibaren de 21 milyon emeklinin maaşında yaklaşık yüzde 3 artış yapılması öngörülüyor.



Saat ücreti asgari ücretin altında imzalanan iş sözleşmeleri, 2018’den itibaren geçerli olmayacak. Ayrıca, bu yıl asgari ücret uygulanması konusunda bazı sektörlerde istisnalar sağlanmıştı. 2018'den itibaren bu istisnalar kalkacak ve asgari ücret zorunluluğu, tüm sektörlerde geçerli olacak.

Asgari ücret saatlik, bu yılın başında 8,50 avrodan 8,84 avroya yükseltilmişti. Asgari ücrette 2 yılda bir yapılan artışın, 2019 başında gerçekleşmesi planlanıyor.





- Sosyal yardım miktarı ve çocuk parası artacak





Almanya'da "Hartz VI" olarak bilinen sosyal yardım miktarı, yeni yılda 409 avrodan 416 avroya çıkarılacak.

Çocuk parası ise ilk 2 çocuk için aylık 192 avrodan 194 avroya, üçüncü çocuk için 198 avrodan 200 avroya ve dördüncü çocuk için 223 avrodan 225 avroya yükselecek.





- ECB'den yeni banknotlar





19 üyeli Avro Bölgesi'nin ülkelerinden biri olan Almanya'da, para birimi olarak avro kullanılıyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından piyasaya sürülecek yeni avro banknotlar merakla bekleniyor. Piyasaya gelecek yıl 100 ve 200 avroluk, üst düzey güvenlik özelliklerine sahip banknotların sürülmesi planlanıyor.

Bu arada, ECB'nin mayıs ayında aldığı karar doğrultusunda 500 avroluk banknotlar peyderpey piyasadan çekilecek.