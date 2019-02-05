BERLİN (AA) - Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, ülkesinin "2030 Ulusal Sanayi Stratejisi"ni açıkladı.

Altmaier, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, ülkenin son 70 yıldır sahip olduğu muazzam refahı koruyabilmesinin ve artırabilmesinin önemine işaret ederek, Ulusal Sanayi Stratejisi'ni ortaya koymanın sadece ekonomi politikası açısından değil, ülkenin birliğinin sağlanması için de önemli olduğunu söyledi.

İstihdam ve refahın korunması gibi konuları kamuoyunda tartışmak gerektiğini vurgulayan Altmaier, "Biz, inovasyon ve ekonomik büyüme konusunda dünya çapında bir yarış başladığı için harekete geçiyoruz." ifadesini kullandı.

Altmaier, Almanya ve Avrupa'nın Kuzey Kore, Küba veya Venezuela ile rekabet etmediğine, rekabetin ABD, Asya ve Avrupa ekseninde yaşandığına dikkati çekti.

Bugün Almanya'da ekonomik büyümenin olmasının, bu büyüme fırsatlarının 10-15 yıl sonra nasıl şekilleneceğini göstermediğini vurgulayan Altmaier, bunun sınamalara ve inovasyonun gelişmesine bağlı olduğunu kaydetti.

Önemli sanayi alanlarının ve çığır açan teknolojilerin korunmasının ülkenin "ulusal ve politik çıkarına" olduğunu vurgulayan Altmaier, bu konuda 2030 Ulusal Sanayi Stratejisi ile öneriler sunduklarını dile getirdi.

Alman inovasyonunun son birkaç yıldır "sendelediğini" anlatan Altmaier, hükümetin gelecek 10 yılda enerjiden e-mobiliteye kadar kilit alanlara odaklanacağını, Avrupa ve Almanya'da şirket birleşmelerini destekleyeceğini söyledi.

"Devletin önemli şirketlerde geçici hisse almalara kadar gidebileceğini, bunun bu şirketleri kamulaştırmak için değil çok önemli teknolojilerin satılmasını ve Almanya'yı terk etmesini önlemek için gerekebileceğini" anlatan Alman bakan, bunun için bir katılım fonunun oluşturulabileceğini kaydetti. Altmaier, devletin yüksek ve ülke için kilit teknolojiye sahip, rekabet edebilirliğini sağlamanın önemli gördüğü şirketlerin hisse alımlarını geçici bir zaman dilimi için yapabileceğini belirtti.

Bazı ülkelerin ve şirketlerin pazardaki konumunu genişletmek için agresif bir strateji izlediklerini belirten Altmaier, stratejide yer alan önerilerin şirketler, birlikler ve siyasetçilerle tartışılacağını kaydetti.

Alman Sanayiciler Birliği üst yöneticisi Joachim Lang de Altmaier'in önerilerine destek vererek, "Uluslararası rekabetteki büyük zorluklar göz önüne alındığında, hükümetin yurt içinde ve dışındaki 8 milyondan fazla çalışanı olan Alman sanayisinin sağlam hale getirmesi için daha fazla zaman kaybetmemesi lazım." dedi.

Lang, bu önerilerin diyalog içinde daha da somutlaştırılmasının önemine işaret ederek, hükümetin yeni katılım araçlarının şirketlerin devralınması için değil, teknolojik projelerinin teşvik edilmesi için kullanılması gerektiğini ifade etti.

Almanya'nın yeni ulusal sanayi stratejisinin Çin'in "Made in China 2025" stratejisine ve ABD Başkanı Donald Trump'ın "Önce Amerika" politikalarına cevap olarak da görülmesi dikkat çekti.