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Almanya Başbakanı Merkel Gamescom 2017 fuarını açtı

KÖLN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Köln kentinde Gamescom 2017 İnteraktif Oyun ve Eğlence Fuarı'nın açılışını yaptı.Alanında dünyanın en büyük fuarı kabul edilen Gamescom 2017'nin açılışını yapan Merkel, Ubisoft, Sony...

Almanya Başbakanı Merkel Gamescom 2017 fuarını açtı

KÖLN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Köln kentinde Gamescom 2017 İnteraktif Oyun ve Eğlence Fuarı'nın açılışını yaptı.

Alanında dünyanın en büyük fuarı kabul edilen Gamescom 2017'nin açılışını yapan Merkel, Ubisoft, Sony ve Microsoft firmalarının stantlarını ziyaret ederek teknolojik yenilikler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Microsoft, Sony ve Ubisoft'un yanı sıra Electronic Arts, Konami, Nintendo, Sega ve Warner Bros gibi dünyaca ünlü yazılım firmaları fuarda yeni oyunlarının dünya prömiyerlerini yapacak.

Fuara, 54 ülkeden 910 firma katılıyor. Yaklaşık 345 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen fuar 26 Ağustos'ta sona erecek.


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Almanya Başbakan Angela MerkelGamescomInteraktif Oyun Ve Eğlence Fuarı
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