Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye ile diyaloğu sürdürmemiz lazım

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilme kararından sonra da Türkiye ile diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Merkel, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile Berlin'de yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Bakanlar Kurulu'nun aldığı Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmesi kararını değerlendirdi.

Ülke dışında görevlendirilen Alman askerlerinin Alman milletvekilleri tarafından ziyaret edilebilmesi gerektiğini belirten Merkel, "Biz Ürdün’e gideceğiz" dedi.

Merkel, DEAŞ karşıtı koalisyonda yer alan partnerleriyle konuyu ele aldıktan sonra Alman askerlerin İncirlik’ten Ürdün’e taşınmasının mümkün olan en hızlı şekilde gerçekleştirileceğini kaydetti.

"Bu adımla işlerin kötüye gideceği bir durumu görmüyorum"

"Bunun aynı zamanda Türkiye ile sürekli tartışma konusu olmaktan çıkacağını" dile getiren Merkel, "Görüşmelerde başka konulara konsantre olunur. Yeterince zor konu var. Ben bu adımla işlerin kötüye gideceği bir durumu görmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bu durumun Türkiye’nin Alman milletvekillerine sürekli ziyaret izni garanti edemeyeceğini ifade etmesinden dolayı oluştuğuna işaret eden Merkel, “Türkiye ile diyaloğu sürdürmemiz lazım." şeklinde konuştu.

"Türkiye ile bir dizi ortak çıkarlarımız var"

Merkel, sığınmacıların durumunun yerinde iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye ile insanların kaçış sebeplerini ele almamız lazım. Bunlar, hepsi buna dahil. Sadece bir duvar dikmek göçün üstesinden gelmek için yeterli değil. Bundan dolayı Türkiye ile bir dizi ortak çıkarlarımız var. Bunun ötesinde yakın ekonomik bağlar var. Bundan dolayı iletişim kanalları gerekli."

Merkel ayrıca askerlerin görev yapacağı Ürdün'de ihtiyaç duydukları koşulları bulduklarını kaydetti.

Merkel, Bulgaristan’ın, Schengen Bölgesi içinde olmamasına rağmen Bulgaristan-Türkiye sınırını çok yoğun şekilde kontrol ettiğini belirterek, Bulgaristan’ın insan kaçakçılarıyla mücadelesine önem verdiklerini bildirdi.

Bulgaristan Başbakanı Borisov da Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında birçok olumsuz anlar yaşandığını, yakın zamanda Türkiye’yi ziyaret edeceğini, burada bu ilişkinin normalleşmesi için çaba harcayacağını söyledi.

Borisov, Türkiye’nin büyük ve birçok ülkeye bağlantıları olan bir ülke olduğunu da aktardı.

Bulgaristan'ın AB'nin dış sınırlarını da koruduğuna değinen Borisov, AB’den bu konuda destek istediklerini sözlerine ekledi.