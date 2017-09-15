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Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye konusunu Avrupa Konseyinin gündemine aldık

Almanya Başbakanı Merkel: "Biz evvela Türkiye konusunu bir sonraki Avrupa Konseyinin gündemine alınması önerisinde bulunduk. Birçok kez bunu kamuoyu önünde tartışmanın faydası olmadığını, bunun üzerine birbirimizle konuşmamız lazım." dedi.

Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye konusunu Avrupa Konseyinin gündemine aldık

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile AB arasındaki müzakerelerin kesilmesi veya askıya alınmasının kamuoyu önünde tartışmanın faydalı olmadığını söyledi.

Merkel ve Fransa Başbakanı Edouard Philippe yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin Türkiye-AB müzakerelerinin askıya alınıp alınmayacağı konusundaki soruya Merkel, Türkiye konusunun ekim ayında yapılacak AB zirvesinde gündeme alınmasını istediğini anımsatarak, "Biz evvela Türkiye konusunu bir sonraki Avrupa Konseyi'nin gündemine alınması önerisinde bulunduk. Birçok kez bunu kamuoyu önünde tartışmanın faydası olmadığını, bunun üzerine birbirimizle konuşmamız lazım" yanıtını verdi.

Fransa Başbakanı Philippe de "Bu konuda Şansölyenin söylediğinin tümüne katılıyorum" dedi.

Merkel, AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un AB'ye ilişkin önerileri arasında çok fark görmediğini belirterek, mümkün olan çok sayıda ülkenin Avro Grubu'nun üyesi olması için uğraştıklarını belirtti.

Avro Bölgesi kriterlerinin geçerli olması ve ülkelerin bunlara uymasının önemli olduğunu ifade eden Merkel, şartları yerine getiren ülkelerin Avro Bölgesi üyesi olabileceğini kaydetti.

Juncker’in Schengen Bölgesinin genişlemesine ilişkin önerisine ilişkin de Merkel, Juncker’in tüm üye ülkelerin Schengen Bölgesinde olması dileğini makul bir yaklaşım tarzı olarak niteledi.

Muhabir: Erbil Başay

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ABAlmanyaAngela MerkelDünyaMüzakerelerTürkiye
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