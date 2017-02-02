Almanya Başbakanı Merkel: Ziyaretimin halkın kararını etkileyemeyeceğini düşünüyorum

ANKARA

Başbakan Binali Yıldırım ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından Çankaya Köşkü'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Merkel, sözlerine bu zor dönemlerde bu kadar ayrıntılı görüşme olanağı bulmaları nedeniyle mutlu olduğunu belirterek başladı.

Merkel, bugün TBMM’yi gezerken, 15 Temmuz’daki darbe teşebbüsünün tahribatının izlerini ve Türk halkının demokrasi için nasıl siper olduğunu görme fırsatını elde ettiğini dile getirdi. Bundan sonra atılacak siyasi adımlarda ifade, basın özgürlüğü ve güçlerin ayrılığının ne kadar önemli olduğunun dikkate alınması isteklerine ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını ve görüşmeleri sürdüreceklerini ifade eden Merkel, “Görüşmelerimizde terör tehdidi ve İslamcı terörü ele aldık. Sayın Cumhurbaşkanına da söyledim. Burada Müslümanlara karşı herhangi bir şüphecilik yok, çünkü bu insanlar, insan hayatını yok edip demokrasiyi ortadan kaldırmak istiyorlar. Bu mücadelede birlikteyiz. Irak’ta da Peşmergelerle birlikte bu teröre karşı mücadele ediyoruz. Türkiye’yi destekliyoruz ve burada çok büyük bir yük altında olduğunu biliyoruz.” şeklinde konuştu.

Yıldırım ile PKK’nın terör eylemleri hakkında da konuştuklarını söyleyen Merkel, Almanya’da PKK’yı terör örgütü olarak kabul edildiğini hatırlattı. Merkel, iki ülke içişleri bakanlarının bu konuda temasta olmayı sürdüreceklerinin altını çizdi.

Türkiye’de yaşayan 3 milyon Suriyeli mülteciye ilişkin durumu da ele aldıklarını belirten Merkel, “İki taraf için de 18 Mart 2016 tarihli anlaşmanın canlı tutulması gerekiyor.” dedi.

Binali Yıldırım ile Kıbrıs konusunu da ele aldıklarını vurgulayan Merkel, bu konuda bir sonuç elde edilmesi gerektiğini ifade ettiklerini belirtti. Merkel, “Yunanistan, Kıbrıs, Türkiye ve bütün Avrupa Birliği için çok önemli bir konu bu.” dedi.

Konuk başbakan, Irak ve Suriye’deki gelişmeleri ele aldıklarını belirterek, siyasi gelişmeleri destekleyerek kalıcı çözüm bulunması gerektiğinin altını çizdi. Merkel her zaman görüş alışverişinde olmak gerektiğini belirttiği konuşmasını, ”Almanya’da yaşayan çok sayıda Türk kökenli kişiler nedeniyle bu işbirliğimizi sürdürme yükümlülüğümüz var, görüş ayrılıklarımız olsa bile.” sözleriyle tamamladı.

"Ziyaretimin halkın kararını etkileyemeyeceğini düşünüyorum"

Merkel, ziyaretinin referandum için destek olarak kullanılacağı yönündeki iddialara karşılık, zor dönemlerde siyasetçilerin birbirleriyle görüşmelerinin son derece önemli olduğunu belirtti. Türk halkının kendi kararını kendi vereceğini düşündüğünü söyleyen Merkel, “Benim bir ziyaretimin halkın kararını etkileyemeyeceğini düşünüyorum.” görüşünü dile getirdi.

Bugün her konuyu ele aldıklarını, her iki tarafın da kabul etmediği hususları birbirine aktardığını söyleyen Merkel, "Ayrıca, görüşmelerimiz bugün tehdit konusunda gerçekleşmedi. En iyi çözümün nasıl olacağını konuştuk. Yapılması gerekenleri görüştük." diye konuştu.

Türkiye-AB anlaşması

Türkiye-AB anlaşmasına ilişkin olarak da Türk tarafınca çok şey yapıldığını söyleyen Merkel, "AB'den o kadar değil. Yunanistan tarafından sahil güvenlik çok iyi bir şekilde işliyor. Mülteci sayısı azaldı ve entegrasyon konusunda da birçok somut adım atıldı. Bu nedenle AB'nin finans katkısını en kısa zamanda sağlaması gerekir." dedi.

Muhabir: Meltem Bulur