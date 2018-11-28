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“Almanya bazı vergi gelirlerini kaybedebilir”

- Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz: - “İlkesel olarak Almanya, vergi sistemindeki değişiklikleri engellemeyecek. Fakat dünyada vergi hakları konusunda tekrar müzakere etmek zorundayız” - “Uluslararası vergi sisteminde köklü bir değişiklik olursa, Almanya bazı vergi gelirlerini kaybedebilir”

“Almanya bazı vergi gelirlerini kaybedebilir”
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BERLİN (AA) - Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, uluslararası kurumlar vergisi sisteminde köklü bir değişiklik olması konusunda, “Almanya, bazı vergi gelirlerini kaybedebilir.” uyarısında bulundu.

Scholz, Almanya'nın başkenti Berlin'de Humboldt Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, uluslararası kurumlar vergisi sistemi üzerinde yapılacak köklü bir değişikliğin Almanya için doğuracağı finansal riskler konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Alman Bakan, zengin ve sanayileşmiş ülkelerin, şirketler tarafından ödenen kurumlar vergisinin, ürünlerin geliştirildiği ve inovasyonun yapıldığı yerlerde ödenmesi konusunda aynı fikirde olduğunu söyledi.

Fakat söz konusu yaklaşımın, Hindistan gibi ülkeler tarafından “ürünler nerede satılıyorsa vergi orada ödensin” tezinden dolayı kabul görmediğini belirten Scholz, eğer buna göre uluslararası vergi sisteminde bir değişiklik olursa Almanya’nın bazı vergi gelirlerini kaybedeceği uyarısında bulundu.

Scholz, “İlkesel olarak Almanya, vergi sistemindeki değişiklikleri engellemeyecek. Fakat dünyada vergi hakları konusunda tekrar müzakere etmek zorundayız. Uluslararası vergi sisteminde köklü bir değişiklik olursa, Almanya bazı vergi gelirlerini kaybedebilir.” ifadesini kullandı.

AB'deki şirketlerin en azından belli bir asgari vergi oranından vergilendirilmesinin gerekli olduğunu dile getiren Scholz, şirketlerin karları için ödeyecekleri vergi için de birliğin bütün ülkelerinde aynı kuralların geçerli olmasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti

Scholz, AB'de Facebook ve Google gibi dijital şirketlere vergi uygulanması konusunda kararın aralık ayında verileceğini belirterek, avronun İngiltere’nin AB’den ayrılmasından sonra daha önemli hale geleceğini savundu.

Scholz, Avro Bölgesi için bir banka mevduat sigorta fonunun uzun dönemde mümkün olacağını ifade ederek, Avrupa’da savunma sanayinde ortaklıkların kurulmasını istediklerini sözlerine ekledi.

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