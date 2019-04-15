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Almanya, Çinli Huawei'yi 5G ağının kurulmasında dışlamayacak

- Almanya Federal Ağ İdaresi Başkanı Jochen Homann: - "Huawei dahil herhangi bir 5G ekipman sağlayıcısının, Almanya'nın tüm standart ve güvenlik gereksinimlerine uyması halinde özel olarak dışlanmaması gerekir" - "BNnetzA, Huawei'nin güvenlik riski oluşturduğuna dair henüz somut bir kanıt göremedi"

Almanya, Çinli Huawei'yi 5G ağının kurulmasında dışlamayacak
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BERLİN (AA) - Almanya Federal Ağ İdaresi (BNetzA) Başkanı Jochen Homann, Çin merkezli Huawei dahil herhangi bir 5G ekipman sağlayıcısının Almanya’nın tüm standart ve güvenlik gereksinimlerine uyması halinde "özel" olarak dışlanmaması gerektiğini belirtti.

Homann, Almanya'nın 5G mobil internet ağını kurmasına ilişkin Financial Times'a değerlendirmelerde bulundu.

Çin merkezli Huawei dahil herhangi bir 5G ekipman sağlayıcısının Almanya’nın tüm standart ve güvenlik gereksinimlerine uyması halinde "özel" olarak dışlanmaması gerektiğini belirten Homann, "BNnetzA, Huawei'nin güvenlik riski oluşturduğuna dair henüz somut bir kanıt göremedi." ifadesini kullandı.

Homann, Çinli şirketin, ülkenin güvenlik gereksinimlerini karşılaması halinde 5G mobil ağının kurulmasında yer alabileceğini kaydetti.

5G teknolojisi ile Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da veri aktarımında hızın artırılması, bununla birlikte yüksek kapasiteli, gecikme süresi kısa, hatta sıfıra yakın, düşük maliyetli bir iletişim altyapısının oluşturulması hedefleniyor.

ABD'nin, Almanya'ya Huawei'nin ekipmanlarını kullanmaktan kaçınması için uzun süredir baskı uyguladığı dikkati çekerken, ABD'nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell’in, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier'e mektup yazarak, Çinli Huawei ile yapılacak bir iş birliği halinde Washington ve Berlin arasındaki istihbarat iş birliğinin sona ereceği tehdidinde bulunduğu iddia edilmişti. Mektup, ülkede büyük tepkiye neden olmuştu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinin 5G mobil ağını kurarken, kendi standartlarını tanımlayacağını ve güvenlik konusunun ne kadar önemli olduğunu bildiklerini açıklamıştı.

Uzmanlar, Almanya'nın, "süper hızlı" 5G mobil internet ağını daha uygun fiyatla kurabilmek için Çinli teknoloji devi Huawei ile çalışması gerektiğini belirtiyor.


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